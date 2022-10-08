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台南水道啟用百年 文化局發行「城市的醫生」中譯本飲水思源

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館啟用百年，為紀念建造者日本技師濱野彌四郎， 文化局出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》中譯本，由市長黃偉哲親自主持新書發表儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館啟用百年，為紀念建造者日本技師濱野彌四郎， 文化局出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》中譯本，由市長黃偉哲親自主持新書發表儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國定古蹟台南山上花園水道博物館，今年適逢啟用百年，為了紀念建造者日本技師濱野彌四郎， 台南市文化局出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》中譯本，由市長黃偉哲親自主持新書發表儀式，讓國人更了解這段珍貴的歷史。

文化局長葉澤山指出，濱野彌四郎是台灣自來水現代化指標性人物，全台絕大多數的水道設施，都可以看到他的身影，透過他的努力，讓台灣許多地區擁有潔淨的民生用水，可說是城市的醫生；為了紀念他對台灣的貢獻，奇美集團創辦人許文龍先生還親自捏塑了他的半身銅像，至今仍然矗立在博物館內，提醒後人飲水思源的重要，官方也特別在展場內，透過文件紀錄，讓大家更清楚這一段歷史。

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▲國定古蹟台南山上花園水道博物館啟用百年，為紀念建造者日本技師濱野彌四郎， 文化局出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》中譯本，由市長黃偉哲親自主持新書發表儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而日本「下水文化研究會」會長稻場紀久雄教授，歷時16年的發掘、整理，爬梳濱野生平事蹟，於1993年於日本出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》。
如實復原其歷史面貌，讓世人了解濱野彌四郎如何幫助台灣這座曾飽受傳染病肆虐的小島，轉變為擁有現代化公共衛生設施的都市。

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館啟用百年，為紀念建造者日本技師濱野彌四郎， 文化局出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》中譯本，由市長黃偉哲親自主持新書發表儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了紀念台南水道完工百年，稻場特地授權文化局，將日本已絕版的珍貴書籍，翻譯為中文版，並新增後記，將1993年出版後30年來新發現的資料，做完整的增補。

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館啟用百年，為紀念建造者日本技師濱野彌四郎， 文化局出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》中譯本，由市長黃偉哲親自主持新書發表儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新書發表會於山上花園水道博物館舉行，市長黃偉哲感謝翻譯者鄧淑晶與鄧淑瑩的大力協助，以及前奇美博物館顧問紀慶玟用心推動，讓《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》中文版，在台南水道百週年之際順利問世。

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館啟用百年，為紀念建造者日本技師濱野彌四郎， 文化局出版《都市的醫師：濱野彌四郎之足跡》中譯本，由市長黃偉哲親自主持新書發表儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，過去國內對日治時期水利工程師的研究，以烏山頭水庫的建造者八田與一較多，濱野彌四郎及其恩師巴爾頓在台灣的貢獻也舉足輕重，更見證了台日間的歷史羈絆，希望透過這本新書，讓大家有更深入的認識。

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