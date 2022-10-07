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台南安衛家族關子嶺大會師　落實職安永保平安

▲台南市長黃偉哲授旗與35個安衛家族，並頒發勞動部推行職業安全衛生優良單位及人員、台南市績效卓越安衛家族等獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲授旗與35個安衛家族，並頒發勞動部推行職業安全衛生優良單位及人員、台南市績效卓越安衛家族等獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局7日於關子嶺勞工育樂中心，舉辦2022「安衛家族讚！安全健康Number One」安衛家族大會師、職安優良單位及人員表揚暨高階主管論壇，大會師活動重頭戲由市長黃偉哲授旗與35個安衛家族，並頒發勞動部推行職業安全衛生優良單位及人員、台南市績效卓越安衛家族等獎項。

黃偉哲市長表示，市府積極推動安衛家族績效卓著，也獲中央獎項肯定，勞工局迄今已經輔導成立了35個安衛家族，以「大廠帶小廠」運作機制，消除職場危害因子，提升台南市職業安全衛生文化。

本次活動公開表揚台南市榮獲勞動部職安優良單位獎項的企業，其中大統益股份有限公司、台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部柳營尖山埤渡假村、台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠、瑞鋒營造有限公司（曾文南化聯通管統包工程A3標）、信鼎技術服務股份有限公司台南市城西垃圾焚化廠獲頒勞動部推行職業安全衛生優良單位，群創光電股份有限公司陳紅妙、遠東百貨股份有限公司台南成功分公司吳忠益獲選全國職安優良人員功績獎，及台南市優良單位獲獎企業遠東百貨股份有限公司台南成功分公司。

黃偉哲市長恭喜今年度推行職業安全衛生獲獎事業單位及優良人員，他感謝本市各事業單位在職場安全及衛生推動的努力，也呼籲雇主有責任為勞工提供安全的工作場所、合理的薪資報酬，希望透過本市事業單位共同參與推動職場安全健康週活動，並落實職場安全衛生及防疫工作，確保企業持續營運、保障勞工健康安全。

黃偉哲市長也親自授旗給台南市安衛家族核心企業，並頒發今年獲得安衛家族績效評選特優獎的東陽實業廠股份有限公司、群創光電股份有限公司樹谷分公司、奇美醫療財團法人奇美醫院、統一企業股份有限公司新市廠、台灣汽電共生(股)公司官田廠、台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處等6家核心企業，市長也讚許安衛家族透過績效評選簡報競賽分享創造共好，將職安管理經驗平行展開。今日進行的卓越獎總決賽，邀請安全衛生技術中心余榮彬處長及嘉南藥理大學、中華醫事科技大學及長榮大學三校職安系系主任擔任評選委員，並由市長親自宣佈卓越獎由「奇美醫院安衛家族」獲得，並頒發極具代表性的「永保安康」工寶造型獎座。

▲台南市長黃偉哲授旗與35個安衛家族，並頒發勞動部推行職業安全衛生優良單位及人員、台南市績效卓越安衛家族等獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

呼應物聯網時代來臨，今日高階主管論壇主題訂為「科技防災與健康促進」，邀請到勞動部職業安全衛生署李柏昌副署長擔任引言人，及兩位與談人勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心薛明勝技正、國立成功大學環境醫學研究所蔡朋枝特聘教授。期望與會單位透過這些目前已上線運用之防災實例來共同推動科技化安全管理，以達運用科技於防災的效果，有效降低事業單位職業災害之發生。

▲台南市長黃偉哲授旗與35個安衛家族，並頒發勞動部推行職業安全衛生優良單位及人員、台南市績效卓越安衛家族等獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應《勞工職業災害保險及保護法》已於2022年5月1日起施行，職安人員教育訓練邀請勞動部勞工保險局台南市第二辦事處林管洛主任講授「職場防疫與勞工職災保險說明」，希望增進事業單位了解新法擴大納保範圍並提高給付保障之相關內容。本次活動圓滿成功，勞資政各界貴賓、安衛家族成員等將近3百位先進參與，與會人員收穫滿滿。

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