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台南仁德文賢路拓寬工程、三爺溪排水文賢橋改建工程　榮獲金安獎

▲台南市政府工務局「台南市仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程(台86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程」，以施工安全衛生管理相關機制及創新作為表現，榮獲金安獎佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府工務局「台南市仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程(台86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程」，以施工安全衛生管理相關機制及創新作為表現，榮獲金安獎佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部第16屆推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔，台南市政府工務局提出「台南市仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程(台86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程」參加競選，以施工安全衛生管理相關機制及創新作為表現，贏得評審委員肯定，榮獲金安獎佳績。

市長黃偉哲表示，本工程位於仁德區文賢路，緊鄰奇美博物館、十鼓仁糖文化園區、保安車站、嘉藥大學及保安工業區，因此極具觀光、產業、教育、交通等重要性；工程推動以來要求工程團隊務必以職安衛為第一要件，全力推動施工安全衛生管理相關機制以及創新作為，不但橋型及工法大幅降低職安風險，同時配合辦理萬代橋與文賢橋區域聯防，並以全員工安、施工零災害、員工考核獎懲機制及分包商評比機制等等，達到施工團隊以安全第一、品質至上為目標。

▲台南市政府工務局「台南市仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程(台86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程」，以施工安全衛生管理相關機制及創新作為表現，榮獲金安獎佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，台南市仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程，全長約1913公尺，原12公尺道路拓寬為15公尺，投入總經費約5億7971.8萬元，分2階段辦理。第1階段由台86線橋下至保安路，包括文賢橋改建，道路長約497公尺，寬度15公尺，雙向各佈設一混合車道並增設人行道。第2階段由台1線至台86線，道路長約1413公尺，拓寬段雙向各佈設一混合車道並增設人行道，兩案工程預計11月底前全部完工。

▲台南市政府工務局「台南市仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程(台86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程」，以施工安全衛生管理相關機制及創新作為表現，榮獲金安獎佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，文賢橋因梁底高度及跨距不足，時有區域嚴重淹水情形，市府為保全大眾安全及促進經濟與觀光發展，文賢橋改建設計橋長約54公尺、寬15公尺，橋梁型式為單柱式斜張鋼梁景觀橋(含兩端引道橋梁提高及既有道路拓寬工程)，已提前於8月7日完工並開放通車。

未來文賢路也完成拓寬後，除可降低區域水患及改善都會區交通外，搭配文賢橋單柱式斜張鋼梁景觀，加上兩側新設人行道可提升行人徒步安全，更具景觀特色成為地標。

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