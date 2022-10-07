孔雀花燈華麗亮相　台南市議會燈展啟動

▲台南市議會郭信良議長、黃偉哲市長、陳亭妃立委與市議員多人，一起為「2022議起愛相隨-平安祈福燈會」啟燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

巨型孔雀花燈緩緩轉動，璀璨的尾上覆羽隨之展開，這是得到法國NDA國際大獎賽金獎的「花蝶花舞」主燈，正在台南市議會廣場展出。

7日晚上在市議會郭信良議長、黃偉哲市長、陳亭妃立委與李中岑、許至椿、蔡淑惠、Ingay Tali、王家貞、蔡旺詮、蔡秋蘭、谷暮‧哈就、李啟維、盧崑福、黃麗招、陳怡珍、周麗津、林美燕、杜素吟、趙昆原等議員一起為「2022議起愛相隨-平安祈福燈會」啟燈，林燕祝及唐碧娥議員由服務處人員代表出席。

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郭信良議長指出，立在議會廣場中央的，是今年7月獲得國際設計賽金獎的「花蝶花舞」主燈，這座高11米的花燈由台南在地優秀燈藝師黃文全以1個月時間設計製作，除了在今年高雄台灣燈會展出，在台南市議會才看得到。7日起到10月16日，每晚6時開始，該花燈在整點時會搭配音樂及雷射燈光旋轉展演，邀請市民朋友及全國鄉親到臺南來欣賞。

郭信良議長表示，自他擔任第3屆議長，每年議會都舉辦燈會菁華展，向交通部觀光局等單位商借台灣燈會的特色花燈，讓台南的民眾可以就近欣賞台灣的精緻燈藝。郭信良議長強調，所有議員們的初衷很簡單，就是要把好的東西帶給鄉親，同時為台南引入人潮，帶動台南觀光。

台南市議會平安祈福燈會處處可見燈飾巧思，燈展期間不僅有街頭藝人演出，10月7日到10日，以及10月15、16日這6天，舞台區有晚會表演，前一百名來打卡的民眾還能免費帶走精美好禮，精采好戲請到議會官網查詢。

黃偉哲市長表示，很高興議會先提出活動發想，市府加入共同把活動分享給市民，讓市民朋友多來市政園區及議會走走。台南本就是文化古城，有很多好的藝術品及裝置藝術，這次這麼好的燈會呈現給大家，歡迎多來逛逛。

陳亭妃立委員說，今天除了燈展，還有鞋藝嘉年華，讓2022議起愛相隨活動更加豐富。這幾年來，她看到台南市議會的轉變，不再是冷冰冰的大樓，而在空間寬闊、亮化後，加上舉辦各樣活動，鄉親們感受到議員們的熱情，台南市議會也成為台南的地標，非常難得。