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桃市清潔隊雙十連假照常清運　環保局：多利用APP蒐集最新訊息

▲桃園市政府環保局指出，雙十節連續三天假期，除（9）是週日正常休息外，其餘均照常清運垃圾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府環保局指出，雙十節連續三天假期，除（9）是週日正常休息外，其餘均照常清運垃圾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合即將到來的雙十節三天連假，桃園市環境保護局今（7）日指出，仍維持正常一週收5日原則，除9日（週日）正常休息外，其餘8日與10日仍維持正常清運，市民朋友可依原訂時間將垃圾蒐集後丟給垃圾車清運處理，並可多利用「桃園垃圾車」APP接收最新垃圾車行進訊息，以手機隨時掌握垃圾車所在位置，以減少在外等候時間。

環保局局長呂理德表示，考量民眾在連續假日清運垃圾需求，國慶三天連假，清潔隊同仁仍堅守崗位為民服務，請市民清運家中垃圾時，務必依規定做好垃圾分類再交由垃圾車或資源回收車處理。此外，如外出用餐或外帶餐飲時亦請減少一次性餐具使用，以減少垃圾量。

▲桃園市政府環保局指出，雙十節連續三天假期，除（9）是週日正常休息外，其餘垃圾清運與資源回收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府環保局指出，雙十節連續三天假期，除（9）是週日正常休息外，其餘垃圾清運與資源回收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂理德也呼籲，乾淨市容環境是全體市民與清潔隊員共同努力得來之成果，連續假期往往是舉家外出踏青出遊日子，如在戶外產生垃圾，務必將垃圾丟至垃圾桶或打包後帶回家丟棄等妥善處理，切勿隨意棄置戶外造成環境髒亂，以共同維護美好乾淨家園。

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雙十連假桃市環保局正常清運

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