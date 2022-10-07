離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官　竟開小差狂喝爛醉

▲桃園市楊梅區某防空部隊歐姓中尉軍官今年2月間輪值部隊戰備勤務，卻與姓下士、陳姓中士擅離職守，在營區旁車內飲酒後狂吐，哨兵發現後向連長反映當場抓包。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市楊梅區某飛彈部隊服役的歐姓中尉副排長，今年2月間輪值站被勤務時，竟擅離職守與陳姓中士、張姓下士共3人開車外出，在營區旁停車後飲酒，事後張因酒醉大聲喧嘩被哨兵察覺向連長反映，連長當場抓包；桃園地檢署檢察官複訊時3人坦承犯行，偵結依陸海空軍刑法之衛兵哨兵廢弛職務、擅離勤務所在地等罪嫌提起公訴。

桃檢指出，26歲的歐姓中尉在桃園市楊梅區某空軍飛彈部隊擔任副排長，今年2月9日上午8時起至翌日上午8時止擔任戰備勤務，當晚8時33分許，25歲的張姓下士、23歲的陳姓中士竟擅離職守，由張開車先搭載陳外出營區，2人將車停放在營區外停車格後喝酒，後來還找來外宿同袍2人共4人一起在車上飲酒。

歐姓副排長在晚間9時許接獲張姓下士電話邀約，離開營區趕赴在車上，5人共同飲酒，期間有人喝醉嘔吐，眾人幫忙清理嘔吐物後返回營區，但張姓下士返回營區後大聲喧嘩，被營區哨兵察覺向連長反映，連長到場後當場察覺歐姓中尉等3人滿臉通紅，一身酒意，轉向桃園憲兵隊報告訴請偵辦。

桃檢檢察官複訊時，3人對案情坦承不諱，在憲兵隊提供現場監視畫面等證據佐證，檢方偵結依陸海空軍刑法第34條之衛兵哨兵廢弛職務、第35條之衛兵哨兵擅離勤務所在地等罪嫌將歐等3人提起公訴。

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