桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗　張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

▲針對桃園巨蛋日前因接種流感疫苗造成118幼童打錯疫苗案，張善政今（7）日受訪時反問政運鵬「打錯疫苗是小事情嗎？」（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局日前在桃園巨蛋提供國光流感疫苗接種服務時，醫護人員給未滿3歲以下幼童誤打，其中有118名幼童被錯打，國民黨桃園市長候選人張善政今（7日）上午受訪時指出，從羽球館天花板塌陷到118位孩童被打錯疫苗，證明市府沒有提供安心的環境。桃園市政府不只螺絲鬆了，簡直是螺絲掉滿地，反問鄭運鵬，「打錯疫苗是小事嗎？能為桃園市民爭口氣嗎？」

張善政今天上午出席蘆竹區婦女後援會成立大會，會中致詞時指出，很多鄉親要求的不多，只希望日子過的安全、幸福，但依目前看來，桃園市府沒辦法提供讓百姓放心的日子，從先前羽球館天花板塌陷到118位孩童被打錯疫苗，證明市府沒有提供安心的環境。

▲張善政今（7）日出席蘆竹區婦女後援會成立大會。（圖／張善政競辦提供）

張善政受訪時感謝第一線的醫護人員這兩年防疫的辛苦付出與奉獻，但隨後點名桃園市的行政管理絕對有疏失，從前陣子國民運動中心工程，到現在打錯疫苗，不只工程出問題，連醫療也出問題。呼籲鄭運鵬跟市民站在同一線，勇於批評桃園市府與鄭文燦。

此外，媒體詢問鄭運鵬哥哥被發現有經營側翼粉專，但他本人卻切割？張善政表示，羅智強說，哥哥在造假，弟弟挺抄襲，大概就是這樣子；我每次講，桃園市政府有什麼問題，鄭運鵬都說「我都看小問題，都是小事」，請問鄭運鵬「打錯疫苗是小事嗎？你能出來講點話，替桃園市民爭口氣嗎？」

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