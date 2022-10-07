泰籍移工被解約拒返國還霸佔宿舍　專勤隊強制收容待遣返

記者沈繼昌／桃園報導

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊9月間接獲仲介公司檢舉，1名新屋區工廠泰籍移工與工廠合約到期卻逾期居留，雇主勸說無效亦不願意返國，霸佔宿舍且態度惡劣，專勤隊人員9月30日會同市府勞動局人員到場查察，趁移工仍在睡夢中制服，帶回專勤隊收容等候遣返泰國。

▲桃園市新屋區1名泰籍移工逾期居霸佔工廠宿舍不願離境，雇主多次勸說無下向勞動局陳情，移民署桃園專勤隊日前派員制服移工帶回收容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園專勤隊指出，這名年約30歲的泰籍移工「阿通，之前在新屋區某工廠工作，因工作表現欠佳且今年2至4月間經常不假外出曠職紀錄，雇主勸說無效下欲與其解約，但「阿通」仍想繼續工作，透過桃園市政府勞動局協調後，因不符轉換雇主與工作規定，最後報請勞動部依照規定廢止其聘雇許可，導致逾期居留。

▲桃園市專勤隊人員將泰籍移工帶回隊部收容，等候遣返回泰國。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「阿通」獲悉被解聘且逾期居留，仍不願自行返國，還霸占宿舍不願搬遷，雇主只好向市府勞動局與桃園專勤隊通報求助。專勤隊與市政府勞動局人員於9月30日下午會同廠方與人力仲介人員到場，在員工宿舍欲將「阿通」帶回，未料，「阿通」睡夢中被叫醒後頑強抵抗發生拉扯，專勤隊人員制伏後帶回隊部收容等候遣返。

▲移民署桃園專勤隊隊長荊少安指出，在台移工如偉反就服法或入出國移民法規定，雇主或仲介業者可向專勤隊檢舉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊隊長荊少安表示，在台移工如違反就業服務法及入出國及移民法規定，雇主或仲介業者如有相關資訊，可就近向各地專勤隊提出檢舉。法律無假期，民眾任何時間、地點如發現外來人口從事非法活動或工作，可紀錄發現時間、處所與案情再向各地專勤隊檢舉。

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