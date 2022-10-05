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雙十小確幸！超商「大杯美式26元、拿鐵34元」　零食飲料最低5折

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富10/10當天加碼大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

雙十連假即將到來，就有超商祭出連續3天「雙十咖啡優惠」，酸酸甜甜的現煮冰檸檬咖啡直接買8送8，而10/10當天還要再加碼，民眾最愛的大杯美式可享買8送6、大杯拿鐵買8送5，等於美式每杯只要26元、拿鐵34元；另外，門市眾多指定商品包含零食、飲料及啤酒等也下殺5折起。

萊爾富門市、Hi-Life VIP APP整買零取同步祭出雙十咖啡優惠，10/8起至10/10止，特大杯冰檸檬氣泡美式、特大杯冰檸檬美式可享「買8送8」，而10/10當天要加碼「大杯美式買8送6」、「大杯拿鐵買8送5」。

另外，萊爾富門市在10/7起至10/11止還有「歡樂雙十連假」優惠，零食、飲料或啤酒等指定商品下殺5折起，包括福樂自然零優酪乳買1送1、樂法指定飲品加10元多1件、米乖乖加10元多1件及黑雷神風味餅乾第2件10元等。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、線上推出一系列咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）

7-11 CITY系列推出「歡慶雙十」活動，10/6起至10/10止，於門市購買CITY CAFE大杯熱美式/大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵/熱精品美式，可享「同品項第2杯半價」(限熱飲)，冰黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元、CITY TEA英式紅茶買1送1。

7-11門市咖啡優惠還可搭配「1010開心價」滿額立折，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費滿200元立折25元、滿400元立折50元，以此類推，滿711元立折100元折扣，最高可享滿2133元立折300元。

OPEN POINT行動隨時取同期間也有CITY系列指定飲品組合優惠價，品項有每日限量CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA香鑽水果茶「同品項買10送10」，還有4款指定飲品組合優惠價只要1010元，包含CITY CAFE大杯拿鐵27杯、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡/蜂蜜拿鐵任選18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶25杯、CITY PRIMA精品拿鐵16杯。

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