霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了：希望大家原諒我

▲某科大三人組霸凌學弟，卻被學弟用美工刀反擊。（圖／翻攝當事人IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投草屯某科技大學6日發生學長霸凌學弟，遭學弟用美工刀反擊流血的濺血事件，引起網友討論。事後，三名霸凌者中的一名男子用IG道歉，並在個人介紹處表示，「我在反省了，希望大家能夠原諒我」。

回顧案情，該名學弟是五專部一年級新生，獨自從北部到中部讀書，月前父親剛去世，情緒不穩；他6日在走廊跟一名二年的學長發生碰撞，未道歉就離開，讓學長不滿而撂人到班上理論，雙方進而爆發口角。

三名學長走進教室內，不斷對著學弟嗆聲，還搶走手機、書包，打算將學弟拖出教室溝通，學弟則突然持美工刀攻擊架住自己的學長，導致該名學長臉部受傷、血濺教室，學弟也失控地去追欺負人的學長，三人組則逃跑到別的教室，將門緊緊壓住，擔心自己成為下一名受傷的人。

▼當事人道歉，表示受傷的學長目前狀況還好。（圖／翻攝當事人IG）



影片曝光後引起網友討論，而其中一名霸凌人的學長將IG貼文全部隱藏，並在個人自介處表示，「抱歉我不應該打人，我絕對不會在（再）霸凌人，我在反省了，希望大家能夠原諒我」。

該名男子也發出兩則限時動態說，「我在此深刻的反省，我不會在（再）霸凌別人」、「朋友的臉傷目前還好，謝謝各位朋友的關心」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完