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社會 社會焦點 保障人權

議員參選人住家5度被丟稀飯麵線　醉男放炮轟炸...還大喊「起床」

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局東社派出所在日前接獲線報，民進黨台北市議員參選人張文潔住處外，有人燃放鞭炮、潑灑稀飯，甚至帶生叫囂「幫國家做大事的人還在睡」，事後張文潔立刻報警處理，警方依規定通知涉案人，但涉案男子仍不願出面，最後警方報檢察官指揮偵辦後，昨天晚間在汐止將涉案的李姓男子逮捕到案。

警方調查，42歲的李姓男子，在9月中旬喝完酒後，跑到松山、信義民進黨市議員參選人張文潔位於南京東路的住處外咆哮，除了大喊「張文潔起床，幫國家做大事的人還在睡」，還點燃鞭炮、潑灑稀飯或麵線，最後憤然離去，張文潔發現後立刻報警處理。據了解，李分別在8/10、8/25、8/26、8/30、9/13，五度前往張的住處鬧事。▲▼李姓男子在北市議員候選人張文潔住處外咆哮，還燃放鞭炮、丟擲稀飯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李姓男子在北市議員候選人張文潔住處外咆哮，還燃放鞭炮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後前往調查，發現李姓男子涉嫌重大，立刻依規定發通知書，要求李姓男子到案說明，但李姓男子2度拒絕到案說明，警方立刻報請檢察官指揮偵辦，並開立拘票前往逮人，在6日晚上在新北市汐止區逮捕涉案的李姓嫌犯。

警方指出，李姓嫌犯相當狡猾，在案發後立刻退租搬到新北市汐止區，且到案後拒絕回答任何燃放鞭炮、潑灑稀飯的動機，警方訊後仍依照恐嚇罪嫌將李姓嫌犯移送地檢署偵辦。

▲▼李姓男子在北市議員候選人張文潔住處外咆哮，還燃放鞭炮、丟擲稀飯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李姓男子在北市議員候選人張文潔住處外咆哮，大喊「幫國家做大事的人還在睡」。（圖／記者邱中岳翻攝）

被潑灑稀飯、點燃鞭炮的民進黨市議員參選人張文潔，平時與丈夫同住在北市南京東路的大樓，原本在議員父親張茂楠服務處擔任助理，一做就是16年，2022年首度接手議員父親張茂楠，參選台北市松山、信義區的市議員。

 《ETtoday新聞雲》致電張茂楠議員，議員認為女兒沒有與人結怨，認為這是一個選舉暴力，應該要強力譴責，且女兒第一次參選市議員，感到相當不安、恐慌，希望能夠端正選風，也感謝松山分局破案抓人。

民進黨市議員參選人張文潔張文潔則表示，在登記前就不斷上門恐嚇，最後甚至連家都不敢回，與丈夫和1歲的小孩都搬去親戚家，所幸最後警方將人逮捕，否則真的不敢回家，也感謝警方在6日逮人，也鬆了一口氣說「我終於可以回家了」。

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