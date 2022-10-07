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社會 社會焦點 保障人權

OL國圖戶外區放便當　進館放包包回來傻眼：已遭背包男吃光光

記者邱中岳／台北報導

北市1名OL在9月初某日午間到中正區的國家圖書館，用便當在戶外用餐區占位子後，再進入館內放包包，但出來時卻發現1名男子將便當吃光，OL立刻拍照報警，警方循線到圖書館內找人，發現男子躺在館內呼呼大睡，事後還辯稱「有個聲音說便當要給我的」。

警方調查，林姓OL在9月初前往中正區的國家圖書館，將便當放在地下1樓戶外區占位子，林女前往館內放置包包出來，卻發現1名40歲的李姓男子坐在便當前，而便當早就被吃完了，林女拍下李男照片後立刻報警處理。

▲▼李男在圖書館戶外區發現無人便當，當即嗑完落跑館內睡覺。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李男（紅圈）在圖書館戶外區發現無人便當，當即嗑完落跑館內睡覺。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後，立刻前往現場查看，林女出示照片後，警方前往國家圖書館內找人，發現李姓男子吃飽就跑到圖書館內睡覺，警方將人搖醒後，李嫌面對詢問還胡謅理由，隨即被警方帶回派出所偵訊，訊後依照侵占罪嫌將人移送地檢署偵辦。

▲▼李男在圖書館戶外區發現無人便當，當即嗑完落跑館內睡覺。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李姓男子吃完便當，被林女發現後拍下照片報警，警方在圖書館內循線找到人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，偷吃便當的李姓嫌犯平時無業，在中正區附近閒晃，當時自稱看到便當在桌上，發現沒有人就直接把便當吃掉，原本表示「以為便當是別人不要的」，但事後又改口「聽見有個聲音說便當要給我」，所以才會吃掉，讓警方搖頭不已。

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