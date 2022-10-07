校園霸凌！嘉義惡少教室扁同學　左右揮拳狂K頭...過程遭錄影PO網

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一所學校驚傳罷凌事件，一名學生被同學逼到教室角落，不信以言語辱罵，並雙手痛毆對方，影片被同學拍下後上網《社會事新聞影音》，校方獲悉後隨即約談兩名當事學生，並通知父母到校，雙方發生爭執原因尚待進一步釐清。

▲▼ 嘉義某所學校傳出校園霸凌 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

影片中，兩位一年級同班學生看似嘻笑，但較高的男孩子卻被逼到牆角，較矮的男生說笑到一半竟出手打人，前後用左右手搥打對方，甚至用物品丟，被打的一方只能躲在角落不敢回擊，熱心同學拍下事件過程並PO網，整起霸凌事件才被揭發。

校方表示，111年10月7日，本校一年級鍾生及王生於第一節下課時間(8時50分)，因同學間口角衝突，以推擠及拳頭毆打李生，另外還有一位黃生在旁助陣，在場學生看見後立即至教官室回報，教官獲報後立即至教室將四位學生帶回教官室瞭解，並通知學務主任及導師，並由導師立即通知學生家長至校處理後續。



9時20分，由學務主任召集、輔導老師、導師、教官待1010時家長陸續到校，並由學務主任對雙方家長說明事情原委。



雙方家長皆認為，其最大傷害為在旁側錄將影片上傳社群之學生，進而希望能請校方協助找到上傳影片的學生，盡快將影片下架，避免學生遭受二次傷害，並對相關學生進行後續輔導作為。



1100時，轄區分駐所副所長亦至本校瞭解原委，並協助解答家長疑惑及後續處理。