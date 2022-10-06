民進黨2022選戰陷泥沼　他曝2原因：戰貓成肥貓

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選倒數50天，民進黨選情低迷，原執政縣市包括桃園市、新竹市，能否穩住皆出現變數。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，為何大選走向正往不利綠營的方向發展？陷入今日泥淖一言以蔽之，其他更深層的、涉及基本信念與核心價值的問題姑且不談，就是兩個原因，一是輕敵，二是榮華富貴的好日子過慣了，戰貓變成肥貓。

游盈隆說，去年1218四大公投，民進黨原本岌岌可危被在野黨和民間團體四比零，卻憑最後五十天絕地大反攻，最後翻轉成功，全面封殺。接著今年初1月9日「中二補選」，舉全黨之力強壓顯赫地方豪族顏家，奪回一席立委，為什麼去年四大公投模式無法複製？

游盈隆指出，看去年公投前五十天。民進黨10月28日彷彿突然醒過來，總統蔡英文兼黨主席下令全黨積極備戰，規劃300場大小造勢場合，後來試圖追加到2100場，打算進行一次正面對決，全黨上下要用具體政策論述說服社會大眾。果然，從10月30日開始，民進黨發動了一系列史無前例的群眾演說，而最詭異的是，國民黨當時基本上偃旗息鼓，其他在野黨插不上手，只見民進黨以近乎「獨唱」、「獨白」的方式，向社會大眾單向傳輸執政當局的政策理念，媒體則識相地瘋狂報導。

游盈隆表示，民進黨四大公投絕地大反攻為什麼成功？至少有兩個必要條件：第一，有完整論述，不管論述是不是好、是不是對、是不是歪理；第二，民進黨要Solo，要獨唱，在野黨集體消音，或接近集體消音。這兩個必要條件，目前看起來都付之闕如。

游盈隆分析，民進黨渴望大贏2022地方選舉，但七、八兩月蔡英文率先放火，下令黨公職力挺林智堅清白，然後行政院與各部會跟著出包，授人以柄的蠢事、鳥事或駭人聽聞的事層出不窮。以致於總統聲望、內閣滿意度、政黨支持度顯著急遽下滑。

此外，游盈隆認為，更直接相關的是，選戰至今民進黨中央沒有提出足以打動人心的選戰號召，或任何有意義的選戰議題，造成各大輔選天王一人一把號，各吹各的調，6都16縣市長候選人各搞各的，其中不乏初次參選的菜鳥，笑料百出，包括牌北市長參選人陳時中在內。連黨秘書長林錫耀都不禁感嘆這次選舉雜音太多，「物必自腐，而後蟲生，該怪誰呢？」