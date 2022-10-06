張善政控運動中心淹水被發現其實沒下雨　鄭運鵬：他可能選情急了

▲桃園市長參選人鄭運鵬。（圖／記者沈繼昌攝翻）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政指控中壢運動中心淹水，但被發現昨天（5日）根本沒有下雨一事，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬6日表示，可能張善政選情急了要小題大作，要請他注意查證，「過去機場捷運跳票5年沒辦法通車，張善政當時是不是只會生氣沒辦法讓機捷通車？」

面對張善政指控中壢運動中心淹水一事，鄭運鵬6日上午接受訪問時表示，張善政跟他的團隊似乎對於桃園很多的公共設施開始捕風捉影隨便攻擊，關於運動中心昨天莊佳佳局長有把現場的影片記錄拿出來，昨天並沒有下雨當然更不會漏水。

鄭運鵬說，桃園在市長鄭文燦八年的任內有非常多的公共建設都是國家級，甚至國際級的建築金質獎，譬如市立美術館，譬如說大有梯田公園，在都會區裡面有梯田公園，包含三坑的自然公園也好，很多的埤塘公園其實都煥然一新，所以桃園的公共建設品質請大家放心。

「可能張善政先生選情急了要小題大作，但是請他注意查證。」鄭運鵬表示，公共工程都是有完整的合約，上面包含驗收和保固的機制，全台灣各縣市從中央到地方都有這樣的狀況。

此外，鄭運鵬說，昨天有特別注意到張善政還在臉書上公開希望說他要生氣一下，「我也覺得很奇怪，如果生氣可以解決事情，那以後國家大小事大家就拍桌子或翻桌就好了，這個並不是解決事情的方法，重要的是發現問題了，我們有沒有把它解決好」。

因此，鄭運鵬反問張善政，過去對桃園最重要的機場捷運通車，在國民黨執政時期就已經完工了，但是也跳票五年沒辦法通車，張善政擔任政務委員、副院長和院長，「請問他當時是不是只會生氣但是沒辦法讓機場捷運通車，而是到了蔡英文總統上任、鄭文燦市長上任和我進了立法院之後，才協調交通部把整個機場捷運的通車問題跟國際的承包商來解決」。

鄭運鵬說，他們都沒有生氣，但是解決了問題，「我想這也是張善政先生和我們做事情的方法不同，對公共政策我們的看法不同，但是我希望說他不要用很簡單的方式，捕風捉影的方式來汙衊桃園」。