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社會 社會焦點 保障人權

鍾小平控里民昏迷「陳時中和議員唱歌」　綠營怒：道歉否則提告

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲民進黨北市議員吳沛憶(左起)、劉耀仁、許家蓓、簡舒培聲明要控告鍾小平涉嫌妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員鍾小平日前指控，市長參選人陳時中2日參加一場晚會活動上台唱歌時，有民眾昏迷倒地，經送醫不治，對此，綠營市議員劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、簡舒培4人質疑鍾小平移花接木，意外發生時，陳時中等人已經下台，反遭鍾小平控告妨害名譽，4名綠營議員6日下午到北檢前發布聲明，要求鍾小平撤告並道歉，否則也將控告鍾妨害名譽及妨害選舉。

台北環南綜合市場2日舉行攤商聯誼晚會，現場有民眾疑因心肌梗塞突然發作，會場中有護理師執照的里長參選人洪佳君為民眾施作CPR，但經送機急救仍宣告不治。鍾小平隔天指控，當時陳時中還在舞台上演唱「台灣妳是我的母親」。

▲▼環南綜合市場攤商聯誼晚會，黃珊珊在一旁喊凍蒜，底下一名里民疑似因心肌梗塞倒地送醫。（圖／記者袁茵攝）

▲北市環南市場2日舉辦聯誼晚會時，有民眾昏迷倒地，經送醫急救後不治。（資料照／記者袁茵攝）

劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、簡舒培等4名民進黨籍市議員，分別在臉書上幫忙澄清否認，指事發當時，陳時中與劉、吳都已離開舞台，民眾接受急救當時，舞台上並無活動。鍾小平不滿被指為說詞與事實不符，6日上午先到台北地檢署按鈴，控告4議員妨害名譽。

劉等4人則在6日下午到北檢，原本準備直接按鈴反控鍾小平誣告，但改為發表聲明表示，陳時中與劉耀仁、吳沛憶在台上合唱的時間是晚間7點40分到45分之間，距離民眾昏迷時間7點52分已經有7分鐘之久，陳時中等人已經離開舞台，鍾小平身為政治人物，應接受合理評論，卻以提告的方式影響他們4人聲譽及選情，因此要求鍾小平撤告、向陳時中與他們4人道歉，否則也將委請律師提告。

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