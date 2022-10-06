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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超前「口罩政策」遭打臉　柯志恩批：高雄沒把中央放在眼裡

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲去年新冠疫情爆發期間，民眾外出都會戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄去年口罩政策超前中央，一位蔡姓市民因未戴口罩被開罰3000元後不服，提起行政訴訟，法官認定中央沒有提早授權給地方，撤銷這張罰單。國民黨高雄市長候選人柯志恩對此批評，地方是要配合中央的政策，如果地方先跑，置中央於何處？這樣表示沒有把它放在眼裡。

柯志恩今被問及高雄口罩禁令遭打臉一事回應，地方是要配合中央的政策，如果地方先跑，置中央於何處？這樣表示沒有把它放在眼裡，並說市政府未來在法制的遵循上應該要更加注意。

但高雄市衛生局副局長潘炤穎回應，新北侯市長早於2021年5月18日即因應疫情嚴峻而強力取締未戴口罩2百餘件，柯女士當時居住地在新北市，應該非常了解。此番批評無異打臉侯市長也欠缺法制觀念？呼籲柯辦，防疫非常辛苦，請勿為個人選舉打擊第一線防疫人員士氣。

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁超前部署開罰不戴口罩外出，罰單被法院撤銷。（圖／高雄市政府）

柯志恩競選辦公室為此也再度回應，中華民國作為法治國家，高雄市政府依法行政本乃基本原則。但市府回應可以看出，衛生局不僅不願接受法院之判決結果，還以「基層防疫人員士氣」來情緒勒索，如此行徑，顯然就是欠缺法治觀念的完整寫照。

另外，陳其邁市府又以「其他縣市也都如此」，來試圖合理化其行徑。柯辦強調，把其他縣市拖下水並不會讓高市府的違法裁罰變成合法，呼籲陳其邁市府還是好好向法院解釋，不要用似是而非的謬論企圖轉移焦點。

▲▼柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩辦公室強調，把其他縣市拖下水並不會讓高市府的違法裁罰變成合法，呼籲陳其邁市府還是好好向法院解釋。（圖／記者賴文萱攝）

柯辦強調，防疫須中央與地方齊心一致，方能收效，此案顯然是高雄市府未獲明確授權之下「擅自擴張市府職權」，已侵犯民眾權益，陳其邁市府團隊的法治觀念顯然有待加強。上次攸關浮屍議題，高雄市衛生局也以「錯誤數據」誤導社會大眾，企圖美化高雄社會現況，到如今又牽拖柯志恩過去的「居住地」來掩飾市府違法裁罰行為，充分顯示了陳其邁的牽拖與傲慢。

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