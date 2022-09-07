2022新竹市玻璃設計藝術節9日登場　連假就來新竹市

▲總策展人吳孝儒(左)與陳章賢代理市長(右)主持開幕儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022新竹市玻璃設計藝術節將於9日正式登場！今年主題「透明大百科Glasspedia」於新竹公園內規劃主題館、特展區、科技互動裝置、透明市集四大展區，展開為期近20天的視覺饗宴。新竹市代理市長陳章賢表示，玻璃藝術節今年邁入第13屆，本次更串連假日戶外表演等活動，要將玻璃工藝透過多元活動帶入日常生活，邀請國人把握中秋連假，來場玻璃設計小旅行！

陳章賢表示，今年展出的玻璃藝術作品超過100件，有11件特地從國外空運來台，還有21件金玻獎得獎作品，件件精采豐富，他也感謝在地的玻璃工藝先進為玻璃製造與藝術打下厚實基礎，及策展人、藝術家團隊導入科技元素、賦予玻璃工藝品全新生命力。

陳章賢代指出，市府近年來以設計力導入公共建設，玻璃產業也不斷加入新元素，今年玻藝節大型戶外裝置「透明苑」首度結合「5G科技」，民眾透過手機就能體驗線上吹製玻璃。歡迎國人於中秋假期呼朋引伴，一同漫步新竹公園，享受美麗的玻璃藝術饗宴。

文化局長張馨之表示，2022年為聯合國「國際玻璃年」，彰顯玻璃對人類的重要性。今年玻璃設計藝術節視角聚焦於玻璃本身，從設計、城市、生活、文化、藝術及科技等面向探尋玻璃的各種可能性。展覽中可看到康寧、琉園及在地的春池、台玻、華夏、東光玻璃，及竹塹玻璃協會、風城藝術玻璃作家協進會等多家新竹玻璃產業及協會積極參與的成果，展現新竹玻璃產業的生生不息，也期望將前人辛勤努力的成果融入新元素，讓新竹玻璃能持續發光發熱。

「玻璃是我們最熟悉的陌生人！」總策展人吳孝儒說道，大家都太習慣擁有玻璃的生活，從玻璃杯到手機面板，人們沒有辦法想像在日常生活中沒有玻璃的一天。策展團隊以「透明大百科」命題，期望透過透明的玻璃向民眾對話，展示玻璃為何可以歷久不衰及其循環價值。

文化局說明，今年玻藝節四大主題活動包含：「透明大百科」、「透明博物館」、「透明苑」及「透明市集」，從科普小知識到生活大世界，帶領觀眾一同閱讀百種玻璃樣貌、近百年新竹產業、性格百樣的工藝創作者等「大百科」；展覽加入互動數位科技，在展現傳統工藝之餘，不忘打造虛實共構的玻璃體驗。

文化局補充，今年首度加入科技導覽，民眾透過手機LINE APP即可在展館探索玻璃與生活的連結，新竹公園階梯廣場互動裝置「透明苑」也加入互動科技，掃描QRCode進入指定介面即可透過許願方式，參與裝置光影變化。另，每周末都有「透明迪斯可」，邀請知名DJ林貓王與秋波等人帶來音樂表演，將市集延伸成為一場戶外派對。

文化局表示，2022新竹市玻璃設計藝術節將在9月9日正式開展，展期直至9月25日，展覽時間平日09:00-17:00；假日09:00-20:00；票價為全票50元，優惠票30元，新竹市民、年滿65歲以上及6歲以下、身心障礙者免費入場。