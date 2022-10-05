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屏警強力疏導國慶連假旅遊車潮　2圖卡暢遊屏東沒煩惱

▲國慶連假，屏東縣警方交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲國慶連假，屏東縣警方交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國慶日3天連假(8日至10日)即將到來，雖天氣轉涼，屏東縣政府警察局預計仍會有大批旅客湧入墾丁戲水，為疏解龐大旅遊車潮，警方除完善規劃各種交通疏導管制措施外，亦製作易壅塞路段替代道路指引圖，透過簡易圖片讓民眾預先了解替代道路，確保民眾快樂出遊、順暢返家。

▲國慶連假，屏東縣警方交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲國慶連假，屏東縣警方交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

國慶連假，警方針對臺1線及臺26線等易壅塞路段，啟動「智慧號誌交控系統」，由電腦偵測車流量，達到屏鵝公路沿線長綠號誌疏解車流，也規劃交通崗員警至各重要路口機動疏導；考量道路容量有限，將視車流量機動實施調撥車道及車輛分流措施，並規劃相關替代道路供民眾行駛，南下旅遊可於國道下林邊交流道走臺17線南下，欲續行至墾丁的民眾可以於臺26線海口(長灘飯店前)改道濱海景觀公路；北返則可改道行駛縣道185(沿山公路)上國道南州交流道北上，上述替代道路皆有設置導引牌，請民眾遵循警察指揮及導引牌指引。

而在萬巒豬腳街、墾丁大街、縣民公園及勝利星村創意生活園區，皆有規劃員警於週邊重要路口指揮疏導車流及加強取締違規停車，請民眾將愛車停於停車場，勿違規停車影響用路人行車安全，以降低交通事故發生；另為確保車流順暢，警局編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車於等易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除，降低車流因交通事故回堵情形。

警局呼籲民眾出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東好交通APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，才能縮短路程時間，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，以維護行車安全及順暢。

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