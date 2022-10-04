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社會 社會焦點 保障人權

「警察女子圖鑑」7朵花來了！　她穿30公斤防爆服現身網嗨翻

▲▼警察女子圖鑑。（圖／翻攝自NPA署長室臉書）

▲警察女子圖鑑。（圖／翻攝自NPA署長室臉書，下同）

記者黃資真／台北報導

Disney+獨播的《台北女子圖鑑》由桂綸鎂主演，近來話題居高不下，不少網友紛紛推出心目中「圖艦」跟風。其中警政署也在臉書粉專分享「警察女子圖鑑」，PO出7大部門的美女代表，引發熱議。

警政署臉書粉絲專業「NPA署長室」近日分享警察女子圖鑑，展現巾幗不讓鬚眉，無論是大家最常見到的行政、交通警察外，在各個機場、鐵路，甚至是鑑識、防爆單位以及可愛爆表的警犬隊，都有女性同仁的身影，在各個治安崗位上戮力付出，共同守護著社會，「不論在哪個城市裡，我們都在。」

▲▼警察女子圖鑑。（圖／翻攝自NPA署長室臉書）

▲刑事局偵五大隊偵查員蕭雅安為防爆大隊裡的唯一女性。

7大女警圖鑑中，最為特別的便是刑事局負責防爆的偵五大隊偵查員蕭雅安，蕭雅安為防爆大隊多年來首位能在第一線拆彈的女性警員，照片中她身穿超過30公斤的防爆服，帥氣英姿讓網友讚嘆連連。

蕭雅安畢業於台大，過去原本是中學輔導教師，因對刑事鑑識與犯罪心理學有興趣，先後錄取警察大學刑事研究所、英國愛丁堡大學心理諮商碩士學程，又赴英國攻讀心理碩士，畢業返國取得警大碩士學位，被分發至桃園縣警局刑事鑑識中心後，於2019考上防爆小組，成為刑事局偵五大隊的唯一的女性防爆人員。

▲▼警察女子圖鑑。（圖／翻攝自NPA署長室臉書）

▲▼警察女子圖鑑。（圖／翻攝自NPA署長室臉書）

▲▼警察女子圖鑑。（圖／翻攝自NPA署長室臉書）

▲▼警察女子圖鑑。（圖／翻攝自NPA署長室臉書）

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