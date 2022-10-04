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外國觀光客來台「衝台南玩不到5%」　全場狂指1關鍵：覺得困難

▲▼台南花園夜市。（圖／台南市政府提供，黃郁清攝）

▲台南花園夜市。（圖／台南市政府提供，黃郁清攝）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有「美食之都」封號的台南，是許多國人旅遊的好去處，不過交通部統計，外國觀光客來台，只有不到5%的人會選擇台南旅遊。對此，眾網友們紛紛劍指1大問題，連在地人都點頭認證，直言「真的非常不方便。」

臉書粉專「台南式」先前發文問道，「相較國內許多人喜歡來台南旅遊；一直以來，台南的國際遊客似乎真的比較少，大家覺得是什麼原因呢？」

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據交通部統計，國際觀光客來台時，有83.7%的人會造訪台北、56.8%到新北，接著依序是南投22.8%、高雄22.4%、花蓮18.2%，而觀光業蓬勃發展的台南，僅4.63%，排名第10。

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友們一面倒認為，關鍵在於交通，「交通不方便，只能選擇搭公車或走路，或多花錢搭計程車或包車」、「台南沒有便捷的大眾運輸、缺少友善的人行空間，連國際性資訊都缺乏系統性的整理，對國際觀光客來說，真的存在很高門檻」、「看到路上阿北逆向又闖紅燈，直接嚇跑」、「因為大眾運輸不足，只好租車，結果都在待轉區等紅燈，好不容易到了目的地又找不到停車格，一天就這樣過了」。

不僅如此，在地人也有同樣看法，「人行道跟交通建設，尤其沒有人行道真的很傷」、「就連我這個老家在台南的都不想回去，交通真的非常不方便」、「一來台南就被糟糕的交通嚇跑了吧，根本不會愛上台灣」、「交通爛，結案」。

粉專「台南式」則中肯表示，「每次談到觀光客的議題時，台南總有一部分人的聲音是不要來最好，已經很塞很擠了，但說實在的，這樣的論調實在無助於讓整個城市往正向發展。大家整天抱怨觀光客，讓這座城市太塞、太擠，追根究柢不也是因為大眾運輸不友善，逼得遊客只能使用汽機車旅遊嗎？台南什麼都好，唯獨交通是一大缺點，希望在可見的未來我們可以一起讓這座城市變得更好。」

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