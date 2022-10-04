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議長+周佳琪婦女會力挺　新園消防分隊贈「Q版卡娃伊」感謝狀

▲新園消防分隊繪製「Q版卡娃伊」感謝狀，感謝議長周典論、屏東縣婦女協會理事長周佳琪的貼心 。（圖／記者陳崑福攝）

▲新園消防分隊繪製「Q版卡娃伊」感謝狀，感謝議長周典論、屏東縣婦女協會理事長周佳琪的貼心 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局新園消防隊廳舍頂樓健身房、交誼廳及晾衣場，夏天房間高溫超過40℃猶如烤爐，雨天曬衣空間會淋雨，對打火弟兄生活造成不便，屏東縣婦女協會理事長周佳琪獲悉，向議長周典論爭取經費改善遮陽採光罩及風扇通風等外，另加碼補助交誼廳隔間經費、健身器材等，貼心的舉動，讓打火弟兄感至很窩心，別出心裁特別繪製「Q版卡娃伊」感謝狀，還有同仁們親手寫上的感謝語句送給周議長及周佳琪表達感謝。

▲新園消防分隊繪製「Q版卡娃伊」感謝狀，感謝議長周典論、屏東縣婦女協會理事長周佳琪的貼心 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼交誼廳、健身房。

▲新園消防分隊繪製「Q版卡娃伊」感謝狀，感謝議長周典論、屏東縣婦女協會理事長周佳琪的貼心 。（圖／記者陳崑福攝）

新園消防分隊人員說，鄉內遇有災害發生，議長周典論及婦女協會理事長周佳琪都非常關心，總會在第一時間抵達救災現場或致電了解災情、關心災民以及救災人員，周佳琪更被居民讚稱為「最認真的女人」。

▲新園消防分隊繪製「Q版卡娃伊」感謝狀，感謝議長周典論、屏東縣婦女協會理事長周佳琪的貼心 。（圖／記者陳崑福攝）

▲採光罩。

周議長及周理事長對於消防相關政策和軟硬體建設更是關心，周佳琪先前得知新園消防隊廳舍頂樓健身房、交誼廳及晾衣場，夏天房間高溫超過40℃猶如烤爐，雨天曬衣空間會淋雨的訊息後，立即向議長反映，爭取經費改善，為打火弟兄遮風擋雨，減少日曬雨淋，另加碼補助交誼廳設置及新的肌力訓練器材購置，以強化消防人員體適能，讓打火弟兄感到很窩心。

消防分隊說，打火弟兄每次出任務背負重達30公斤以上的救災裝備，還要執行夜間救護搬運傷病患，不論救災救護常常要承受現場壓力及民眾質疑聲音，在體能及心理負荷上是很大挑戰，如今有獨立交誼廳空間可供同仁家屬朋友來訪使用或同仁間生活工作上茶敘交流休憩，暫時脫離工作上的壓力疲勞，有助消防弟兄上班氛圍，對大家來說是福利。

議長與周理事長表示，消防人員是很辛苦，不管是靜候，或打火回來，都一定要有一個良好的休息環境，甚至救火回來一身髒，衣物也有盥洗晾乾的場所，打火兄弟每天為救災出生入死，消防隊廳舍則是提供這些隊員休憩之處，有關「Q版卡娃伊」感謝狀會好好保存紀念，允諾持續當基層警消的最強後盾，給予最大的協助。

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