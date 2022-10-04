不只阿堂鹹粥！台南名店阿明豬心也被盯上　稅務人員灶旁站崗

▲台南市中西區的排隊名店「阿明豬心冬粉」，被國稅局派專人在營業時間「駐徵」，透過實際觀察營業情形，評估真正營業額來課稅。（圖／南區國稅局提供）

記者林悅／台南報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」因魚肚粥調漲260元引發熱議，更被網友爆料不主動開發票，國稅局南區分局也展開調查，現在傳出位於中西區的排隊名店「阿明豬心冬粉」也被盯上，國稅局派專人在營業時間「站崗」稽核，南區國稅局表示，「駐徵」是一種課稅方法，透過實際觀察營業情形，評估真正的營業額來課稅。

南區國稅局則表示，「阿明豬心冬粉」也是台南知名排隊名店，為了了解該店實際營業狀況，國稅局日前有發文通知該店家，國稅局會用「駐徵」方式去了解觀察實際業情形，評估真正的營業額。

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▲位於台南市中西區的排隊名店「阿明豬心冬粉」被國稅局「駐徵」查稅，業者也感到無奈。（圖／記者林悅翻攝）

南區國稅局表示，國稅局會先發文給稽查對象，而後派出以2人為1組，選擇平常日及假日約2、3天，派員實際在場觀察營業情況（實際店面大小、員工數、桌數、翻桌率…）及銷售額等情形，去推估1個月的營業額，並與其申報營業額進行稽核。

國稅局南區分局表示，店家1個月營業額超過20萬就應該要使用發票，除非營業性質特殊，才會由國稅局人員評估，店家是否已經達到要使用發票的能力，並加以輔導，基本上會朝輔導業者開發票方向去做，台南市熱門名店，基本上都是優先稽核調查的課稅對象。