　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南4月男嬰嘴唇發黑亡！家屬提4疑點怒嗆托嬰中心：等你們關門

▲台南市北區1家托嬰中心，9月29日發生1名施姓男嬰不明原因死亡，男嬰外觀無明顯傷勢，為釐清死因，4日檢察官會同法醫進行解剖相驗，家屬並提出4點質疑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區1家托嬰中心，9月29日發生1名施姓男嬰不明原因死亡，男嬰外觀無明顯傷勢，為釐清死因，4日檢察官會同法醫進行解剖相驗，家屬並提出4點質疑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區1家托嬰中心，9月29日發生1名施姓男嬰不明原因死亡，男嬰外觀無明顯傷勢，為釐清死因，4日檢察官會同法醫進行解剖相驗，並採集相關檢體送驗，進一步釐清男嬰死因。

據了解，家屬向檢方提出４點質疑，包括一、讓4個月大的嬰兒自己喝奶，旁邊卻沒有人；二、喝完奶不是拍嗝，而是給奶嘴；三、拍嗝只拍10秒、將近30分鐘的時間，只去看了男嬰3秒；四、有一段約1小時的期間，竟然只看了男嬰半秒。家屬在看了監視器畫面後，相當氣憤，忍不住怒嗆「反正現在一切走法律程序！我等你們關門！」。

▲台南市北區1家托嬰中心，9月29日發生1名施姓男嬰不明原因死亡，男嬰外觀無明顯傷勢，為釐清死因，4日檢察官會同法醫進行解剖相驗，家屬並提出4點質疑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市社會局指出，男嬰約4個月大，9月29日當天下午5時許，男嬰父親到托嬰中心時，發現男嬰嘴唇發紫，托育人員當場施予急救，並送至醫院，惟經急救仍不治身亡，男嬰身上無明顯外傷，為釐清男嬰真正死因，檢察官會同法醫於4日進行解剖相驗。

台南市社會局表示，案發當天接獲通報，立即指派社工人員關懷家屬，30日家庭暴力暨性侵害防治中心與婦女及兒童少年福利科，派員至該托嬰中心調查，且報請檢警偵辦。目前全案已進入司法調查，若經檢調單位調查，相關人員確有違反兒權法行為，社會局將另依兒權法進行裁處。在尚未釐清確切死亡原因前，已責令托嬰中心暫停該名托育人員執行托育照顧。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
夫妻用電量「恐怖噴到1400度」　內行見3字秒懂了
1歲女寶一直哭鬧…一查「癌末」顱骨已遭侵蝕！家人崩潰
高股息ETF00878、0056爭龍頭　3關鍵賺反彈行情
樂團主唱開計程車！辣妻吐心聲：不悔沒嫁豪門
柯佳嬿狂被敲碗上《玩很大》！　和坤達同框最怕一件事
名醫林青穀被捕畫面曝！　基隆路因他狂塞車
台南4月男嬰嘴唇發黑亡！家屬提4疑點怒嗆托嬰中心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

館長罵人「螺紋保險套」還拿一盒出來辱罵　仍判賠10萬元

名醫林青穀被捕畫面曝！酒後被叭攔車飆罵　基隆路因他狂塞車

快訊／涉500萬買兇暗殺青山宮主委　威震集團吳明達再度被捕

北市帥警遭爆渣男！劈腿還偷拍16歲少女　知情者：手機藏更多秘密

台南4月男嬰嘴唇發黑亡！家屬提4疑點怒嗆托嬰中心：等你們關門

互按喇叭不爽國五變格鬥場！　男抄鋁棍嗆遊覽車司機...反被打爆

女大生吃豆漿遭「背後靈」襲胸　色男辯爛醉...監視器狠打臉

快訊／新店男停車場突倒地身亡！遺體曝曬4小時　民眾發現嚇壞

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香...控藥局違規擺攤害命

快訊／北投女自家社區泳池溺水　失去心跳警消送醫搶命

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

館長罵人「螺紋保險套」還拿一盒出來辱罵　仍判賠10萬元

名醫林青穀被捕畫面曝！酒後被叭攔車飆罵　基隆路因他狂塞車

快訊／涉500萬買兇暗殺青山宮主委　威震集團吳明達再度被捕

北市帥警遭爆渣男！劈腿還偷拍16歲少女　知情者：手機藏更多秘密

台南4月男嬰嘴唇發黑亡！家屬提4疑點怒嗆托嬰中心：等你們關門

互按喇叭不爽國五變格鬥場！　男抄鋁棍嗆遊覽車司機...反被打爆

女大生吃豆漿遭「背後靈」襲胸　色男辯爛醉...監視器狠打臉

快訊／新店男停車場突倒地身亡！遺體曝曬4小時　民眾發現嚇壞

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香...控藥局違規擺攤害命

快訊／北投女自家社區泳池溺水　失去心跳警消送醫搶命

朴修弘遭親爸痛毆倒地送醫！　兄嫂目睹全程「冷血反應」曝光

等了29年！莎拉潔西卡帕克再扮超ㄎㄧㄤ女巫　《女巫也瘋狂2》萬聖節Disney+上線

館長罵人「螺紋保險套」還拿一盒出來辱罵　仍判賠10萬元

韓國瑜赴「4星海鮮餐廳」與柯志恩共進晚餐　露面9秒說2句話上樓

政策髮夾彎　英國新首相特拉斯信譽受挑戰

新北打造「生態廊道」防路殺　台灣藍鵲、松鼠悠閒過路

三重義天宮九皇祈安禮斗法會　侯友宜親赴參拜祈合境平安

違法？房地合一稅「上看357億」未用在住宅政策　蘇貞昌答不出來

陳時中自評「防疫85分、疫苗採購90分」　柯文哲直批：去死吧！

計程車界豪華商務艙！LINE TAXI首波推40輛特斯拉　10／21上路

泰男爬天國階梯拍美照　踩破木板差點上天堂XD

社會熱門新聞

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

男嬰嗆奶亡　照護員顧著滑手機慘了　

即／基隆1工廠電梯突急速下墜　工人遭夾重壓慘死

即／桃園身障幼童照顧機構1死1重傷　3保員姓名曝

即／新店男停車場突倒地身亡　遺體曝曬4小時

即／捲食品大廠賣過期食品風波　丟丟妹回應了

女按摩師問：那邊要按？他high完慘了

西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香

更多熱門

相關新聞

台南「銀髮健身俱樂部」開幕

台南「銀髮健身俱樂部」開幕

台南市中西區五條港里活動中心的「銀髮健身俱樂部」4日揭牌，並設有專業師資與器材，將協助長輩鍛鍊體能，提升肌力，市長黃偉哲特地出席啟用儀式，陪同長輩一起在運動指導員的指導下開心運動，盼長輩們透過正確且規律的運動，預防改善健康退化的問題，讓身體越來越健康。

台南法拍會入帳1469萬元

台南法拍會入帳1469萬元

台南近5年森林田野火災大幅下降

台南近5年森林田野火災大幅下降

即／基隆1工廠電梯突急速下墜　工人遭夾重壓慘死

即／基隆1工廠電梯突急速下墜　工人遭夾重壓慘死

台南阿明豬心也被盯　稅務人員站崗

台南阿明豬心也被盯　稅務人員站崗

關鍵字：

台南男嬰托嬰中心死亡解剖相驗

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面