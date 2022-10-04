台南4月男嬰嘴唇發黑亡！家屬提4疑點怒嗆托嬰中心：等你們關門

▲台南市北區1家托嬰中心，9月29日發生1名施姓男嬰不明原因死亡，男嬰外觀無明顯傷勢，為釐清死因，4日檢察官會同法醫進行解剖相驗，家屬並提出4點質疑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區1家托嬰中心，9月29日發生1名施姓男嬰不明原因死亡，男嬰外觀無明顯傷勢，為釐清死因，4日檢察官會同法醫進行解剖相驗，並採集相關檢體送驗，進一步釐清男嬰死因。

據了解，家屬向檢方提出４點質疑，包括一、讓4個月大的嬰兒自己喝奶，旁邊卻沒有人；二、喝完奶不是拍嗝，而是給奶嘴；三、拍嗝只拍10秒、將近30分鐘的時間，只去看了男嬰3秒；四、有一段約1小時的期間，竟然只看了男嬰半秒。家屬在看了監視器畫面後，相當氣憤，忍不住怒嗆「反正現在一切走法律程序！我等你們關門！」。

台南市社會局指出，男嬰約4個月大，9月29日當天下午5時許，男嬰父親到托嬰中心時，發現男嬰嘴唇發紫，托育人員當場施予急救，並送至醫院，惟經急救仍不治身亡，男嬰身上無明顯外傷，為釐清男嬰真正死因，檢察官會同法醫於4日進行解剖相驗。

台南市社會局表示，案發當天接獲通報，立即指派社工人員關懷家屬，30日家庭暴力暨性侵害防治中心與婦女及兒童少年福利科，派員至該托嬰中心調查，且報請檢警偵辦。目前全案已進入司法調查，若經檢調單位調查，相關人員確有違反兒權法行為，社會局將另依兒權法進行裁處。在尚未釐清確切死亡原因前，已責令托嬰中心暫停該名托育人員執行托育照顧。