名醫林青穀被捕畫面曝！酒後被叭攔車飆罵　基隆路因他狂塞車

記者張君豪／台北報導

台北市某知名家醫診所院長林青穀（50歲）9月1日晚間7時48分，因在基隆路不滿遭蔡姓女子（30歲）鳴按喇叭，林當場抓狂、肉身攔車不讓其離去，還不斷大聲飆罵要女駕駛下車，甚至舉起腳踏車威嚇，由於當時蔡女車上還載著女兒，擔心安危連忙報警處理。

▲名醫林青穀不滿遭被叭、酒後騎車當街攔車遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

而警方獲報後到場，當場依妨害自由現行犯將他逮捕，並發現林男酒測值高達0.57 mg/L，訊後將他移送台北地檢署偵辦；根據警員到場調查，發現林男酒後騎腳踏車行經基隆路二段南往北車道，卻從內線突然變換車道，遭到後方駕駛蔡女按喇叭。

林男突然情緒失控飆罵「妳叭我什麼，下來！」「按我喇叭，你給我下來。」當時女駕駛開車載著女兒，擔心惹禍上身，因此準備掉頭離開。豈料林男還不死心，竟扛起腳踏車肉身攔車，要蔡女下車講清楚，警方到場時發現林男行為造成基隆路該路段車輛嚴重回堵。

林青毅不願意多談，僅透過護理師表示，「已經在處理中，不願意說明」。信義警分局4日晚間公布秘錄器蒐證畫面，呼籲民眾酒後切莫駕駛交通工具上路，林青毅則遭警方告發酒後騎乘腳踏車、妨害自由罪移送法辦。

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