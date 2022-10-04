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台南「銀髮健身俱樂部」開幕　黃偉哲呼籲長輩開心運動顧健康

▲台南市中西區五條港里活動中心的「銀髮健身俱樂部」4日揭牌，市長黃偉哲特地出席啟用儀式，陪同長輩一起在運動指導員的指導下開心運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區五條港里活動中心的「銀髮健身俱樂部」4日揭牌，市長黃偉哲特地出席啟用儀式，陪同長輩一起在運動指導員的指導下開心運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區五條港里活動中心的「銀髮健身俱樂部」4日揭牌，並設有專業師資與器材，將協助長輩鍛鍊體能，提升肌力，市長黃偉哲特地出席啟用儀式，陪同長輩一起在運動指導員的指導下開心運動，盼長輩們透過正確且規律的運動，預防改善健康退化的問題，讓身體越來越健康。

▲台南市中西區五條港里活動中心的「銀髮健身俱樂部」4日揭牌，市長黃偉哲特地出席啟用儀式，陪同長輩一起在運動指導員的指導下開心運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府長期關注長者在地老化，正視市民健康議題，今日揭牌的銀髮健身俱樂部為中西區的第1處，希望提供中西區的長輩一個舒適的運動場所。不過，黃偉哲也提醒長輩，運動時先把動作做正確比較重要，不然事倍功半，甚至造成運動傷害，他感謝力躍運動健康管理顧問股份有限公司的進駐，相信來到銀髮健身俱樂部的長輩，都能在專業老師和課程教學之下安心運動，健康呷百二。

▲台南市中西區五條港里活動中心的「銀髮健身俱樂部」4日揭牌，市長黃偉哲特地出席啟用儀式，陪同長輩一起在運動指導員的指導下開心運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，市府積極向中央申請「銀髮健身俱樂部補助計畫」，結合公有閒置、或低度使用空間，打造適合長者使用的銀髮健身樂部。中西區銀髮健身俱樂部的承辦單位為力躍運動健康管理顧問股份有限公司，該團隊在南市深耕多年，由一群老年學研究、高齡教育、運動保健、營養、物理職能治療背景的成員所組成，透過跨領域師資合作，安排多元的運動課程，環境布置也以懷舊風格為主，再搭配以故事性、生活化的課程設計，引導長輩更願意投入運動。

▲台南市中西區五條港里活動中心的「銀髮健身俱樂部」4日揭牌，市長黃偉哲特地出席啟用儀式，陪同長輩一起在運動指導員的指導下開心運動。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市中西區五條港里活動中心的「銀髮健身俱樂部」4日揭牌，市長黃偉哲特地出席啟用儀式，陪同長輩一起在運動指導員的指導下開心運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中西區五條港里銀髮健身俱樂部，分為重訓區和健身器材區，重訓區於每週一下午14時至17時、周四上午9時至12時安排有運動課程，並有專業教練陪同並進行指導；健身器材區則是配合活動中心開放時間，來到現場的長輩都能自行使用，市長黃偉哲歡迎鄉親多來走走動動。

▲台南市中西區五條港里活動中心的「銀髮健身俱樂部」4日揭牌，市長黃偉哲特地出席啟用儀式，陪同長輩一起在運動指導員的指導下開心運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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