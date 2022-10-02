新北50校通學廊道廊道達標　侯友宜：年底再增5校

▲新北50校通學廊道廊道已達標。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府近年積極推動「通學廊道改善計畫」，讓學童上下學不再與車爭道，確保學童行走安全。今（2日）市長侯友宜特別前往板橋區忠孝國中視察該校剛完工的通學廊道，強調4年改善50校通學環境已達標，並期許自己及市府團隊朝8年80所的目標邁進。

新北市改善通學廊道，以人本環境為準則，採取電桿下地、電箱遷移等方式寬敞人行步道，也優化學校周邊環境，並結合社區特色風貌，4年來新北市積極改善學校周邊通學廊道，4年內已完成50所的目標。侯友宜說，「這不是結束，我們會一直推動下去，到年底會達55所，也會繼續，未來有機會為大家服務，還會繼續規劃30所，甚至更多」。

▲新北友善優質通學廊道守護學童安全。

侯友宜指出，板橋區忠孝國中通學廊道改善完工後，整併調整原先停車格、電桿、樹穴等設施，解決既有人行道淨寬不足問題，使人行道大幅拓寬，達到淨寬150公分，忠孝國中通學廊道採造型候車亭並設置家長等候區，讓周邊環境更具文教氣息。他說「廊道改善後，受益的不只是學童與接送家長，周遭社區民眾及用路人也可以共享，不僅創造優質步行環境，也能讓人行道及附屬設施回到人本初衷，塑造出整齊美觀且適宜步行的街道」。

工務局表示，在拓寬人行步道時，若路幅不夠就會將學校圍牆內推，增加人行道空間，並將學校周邊廊道的路樹、變電箱推到路廊外側或校內來增加路幅空間。預計今年度將再完成鶯歌區鶯歌國中、鶯歌國小，泰山區同榮國小、五股區成州國小，以及三重區的光榮國小，預估8年共可完成80所學校。

▲新北市改善通學廊道，採取電桿下地、電箱遷移等方式寬敞人行步道。

養工處指出，改善通學廊道工程自2019年至2021年已完成38所學校，今年迄今完成三重區光榮國小、土城區土城國小、新莊區新莊國小、金山區金美國小、深坑區深坑國小及深坑國中，以及板橋區板橋國小、板橋高中、海山高中、沙崙國小、新埔國小、忠孝國中計12所學校，總經費約8.48億元。其中，忠孝國中是通學廊道計畫的第50所完工學校，也是侯市長兌現承諾的見證。

▲新北市板橋區忠孝國中改建及通學廊道完工。

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