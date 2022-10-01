校慶80週年！大鵬國小全新操場啟用　師生票選跑道配色愛運動

▲新北大鵬國小全新操場啟用，萬里區長粘雪琴敲鑼起跑。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區大鵬國小師生今（1日）舉辦創校80週年校慶歡喜迎接整修後的新操場，藍紫色相間亮麗的配色為校園增添無限活力。在萬里區長粘雪琴的敲鑼聲中，與會的來賓與大鵬國小師生，一同在新完成的跑道上奔跑，為校慶活動揭開序幕。校長許聰顯表示，藍紫色交錯的跑道象徵海洋與彩霞在美麗的北海岸交會，為青春山海線再抹上些許亮麗的色彩。

萬里區大鵬國小位處北海岸，由於長期受到東北季風吹拂，操場跑道等基本運動設施維護不易，加上原有操場使用超過10年之久，已見多處破損；透過在地立委賴品妤協助爭取，獲得教育部體育署及新北市教育局的經費補助，歷經7個月的整修，日前也經由教育局派員協助驗收完成，於今天舉辦校慶活動暨操場落成啟用典禮，整修後的操場，可以提供師生及社區更好的運動體驗。

▲萬里大鵬國小創校80週年校慶。

在獲得經費補助後，大鵬國小為了讓學生能對自己的生活、學習空間有更多的敏覺關注，特別在新操場的設計過程中，舉辦操場配色票選活動，學生透過在藝術課程中所學的美十大原則：反覆、漸層、對稱、均衡、調和、對比、比例、節奏、單純、統調等，加上自己的看法，針對各種配色方案舉行票選，讓自己的意見能落實在生活環境的提升上，讓態度的學習可以具體落實，深化12年國教素養的學習。

值得一提的是，此次操場整修工程，在有限的經費下，營造廠商基於無毒及安全二個面向的考慮，主動建議學校捨棄以往常用的PU，而改採單價較高的合成橡膠材質做為跑道鋪面。合成橡膠具有雨天易乾，潮濕狀態下摩擦力更大的特性，非常適合潮濕多雨的北海岸地區。

▲操場整修工程採合成橡膠材質做為跑道鋪面。

大鵬國小校長許聰顯表示，大鵬國小源自於現在的萬里國小，日治時期1942年為萬里國民學校萬里西分教場，光復後才獨立設校，至今年2022年適逢創校80週年。整修後的嶄新操場，讓小朋友以及社區擁有一個良好的運動環境，施工期間透過跑道配色的票選活動，凝聚了全校師生的情感，同時讓學生覺察美感的存在。

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