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相驗死因結局曝！16歲少女魂斷北宜　身體「這2處」折斷索命

▲▼少女北宜自摔遭輾斃。（圖／記者陳雕文翻攝／翻攝自少女臉書）

▲16歲少女北宜自摔遭輾斃。（圖／記者陳雕文翻攝／翻攝自少女臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名16歲少女無照騎機車到北宜公路跑山，卻逆衝對向遭水泥預拌車輾斃，警方調查少女車子是男友向友人借來，警訊後將2人及水泥車司機依過失致死罪送辦；檢警相驗遺體，發現少女頸椎、胸椎嚴重骨折，是造成死亡最大原因，水泥車司機表示，將會以車子保險金賠償少女。

16歲周姓少女29日在社群軟體IG上發文，表示要去北宜公路跑山練習壓車過彎，22歲林姓男友向19歲張姓友人借了一部「魅力Many」機車給周女騎乘，30日周女在北宜公路跑山時，曾向男友表示感覺車子底盤、煞車怪怪的，沒想到，沒多久就遭對向水泥車輾壓倒地。

▼少女男友向友人借來的機車車胎已磨平。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼車胎已磨平。（圖／記者陳雕文翻攝）

救護人員獲報趕抵將她送醫，卻仍宣告不治。警方後續通知少女的林姓男友、張姓車主到案說明，先針對借車給周女的張姓男子開罰6千至1萬2千元。再依過失致死罪將兩人、水泥車司機送辦。

肇事的50歲水泥車司機表示，每次經過北宜都要很小心閃躲這些小車，沒想到還是出事，少女突然摔倒滑過來，他根本來不及反應，他更進一步表示對於少女賠償金部分，將用車子保險金支付。

檢警在10月1日下午3時許對少女遺體進行相驗，初判死因為頸椎、胸椎嚴重骨折，少女母親悲痛認屍，表示後續將對她男友及借車的張姓友人及司機進行求償，但求償金額還不確定。

事故現場留下大量血跡。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼北宜車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

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