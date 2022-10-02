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新北青年蔡文培紮根金山3年　用聲音傳遞在地多元特色魅力

▲新北青年蔡文培紮根金山3年 用聲音傳遞在地多元特色魅力。（圖／新北市農業局提供）

▲「浪金山」Podcast首集，新北市長侯友宜（左）獻聲與浪金山創辦人蔡文培（右）對話力挺在地產業。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市地域品牌「浪金山」，由青年蔡文培和農業創生團隊「北海創生青年知識論壇」拓展推動，為新北市第一個推出駐地媒體的地域品牌，以廣播節目呈現金山特色魅力，首集由新北市長侯友宜為節目獻聲，以對話力挺為在地產業努力的年輕朋友，攜手體驗金山新聲魅力。

北海創生青年知識論壇由汪汪地瓜園賴家華號召在地青年、青農、創業者自發性成立，新北農業局媒合青年設計師協助成立「金山漫遊」品牌，金山漫遊整合地方資源，由食、湯、宿、遊、購、行等六大面向，發展出「金山Way便當」、「職人體驗學苑」及「金山好物集」等子品牌。

▲新北青年蔡文培紮根金山3年 用聲音傳遞在地多元特色魅力。（圖／新北市農業局提供）

▲浪金山結合金山漫遊品牌推動地方特色。

利用在地閒置空間建置創生基地，不斷創造多元發展。金山漫遊營運長賴家華表示，以創生基地做為職人體驗學苑展示空間及教室，並做為在地社會支持系統支持青年創業，青年團隊蔡文培進駐後，成立「浪金山」品牌，展現金山新氣象及多元夥伴新力量。

浪金山創辦人蔡文培在金山紮根三年，在學生時期多次打工換宿，嚮往能夠為地方貢獻自己的專業、找到歸屬感，北上求學外，從事媒體及影像工作學習技術，開始參與社會議題及永續組織的行動，創辦臺灣青年永續發展協會，因籌畫北海岸核能到地熱能源轉型報導，主動參加北海創生青年知識論壇，透過論壇定期聚會，逐步發現金山神秘面貌，並累積創業經驗，力創推出「浪金山」品牌。

▲新北青年蔡文培紮根金山3年 用聲音傳遞在地多元特色魅力。（圖／新北市農業局提供）

▲浪金山創辦人蔡文培透過訪談地方小人物，展現金山多元氛圍。

蔡文培表示，浪金山推動駐地媒體，以雙向對話方式行銷在地，從風土及訪談地方小人物，堆積成一本金山的有聲故事書，展現金山多元氛圍。浪金山從內容企劃及地方設計，帶出金山底蘊與「金山漫遊」旅遊品牌，透過食、宿、遊、購、行、湯遊程合作，共同推動在地多元服務。

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生，跨域導入設計及業界資源，鼓勵農業創生團隊與在地青年持續經營地方，由農業創生推動經營地方底蘊，讓更多族群參與，並提供各項行政資源，促進學校與在地團隊合作，展現農業創生拓展新風貌。「浪金山」將於Podcast平台每週日播出，傳遞農業創生理念及北海岸特色之美，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢。

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