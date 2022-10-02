新北金山磺清路波浪人行道完工　營造友善通行安全環境

▲新北金山磺清路波浪人行道完工。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市金山區磺清路段「磺清大橋」，為金山著名景點之一，有「會跳舞的波浪大道」之稱，也是吸引遊客拍照打卡著名景點，更是在地居民遊憩休閒地點，今年金山區公所在該處新設人行道，於8月22日完工啟用，使行人有安全、寬敞且完善的步行空間，避免人車爭道情形，大幅提升行人通行安全。

▲磺清人行道愛心公車站牌打卡點。金山區長廖武輝（中）、磺港里長許明熙（左）、市議員白珮茹（右）。

金山區長廖武輝表示，感謝新北市議員白珮茹長期關心金山地區建設，特別爭取預算進行磺清路人行道設置，本案於今年5月16日開工，並於8月22日完工（耗時99日），完成增設長度668公尺、寬度增加2公尺人行道，邊緣處使用烤漆白色欄杆，鋪設高壓人行道磚並加入施工團隊的趣味巧思造型磚，配合磺清大橋上的夜間光影投設、清水蓮花田，提升金山休憩與玩賞度，實踐我金山我驕傲，新北宜居之城市。

市議員白珮茹表示，金山磺清路一直是民眾散步遊憩的好去所，但是過去並未設置實體人行道，散步民眾需行走於車道上，在加上周邊公車客運往來易造成危險，進而建議改善，而現已完工，感謝金山區公所施工團隊使用者思考以人為本，工程期間排除萬難、全力修建，提供在地居民優質安全通行環境。

▲磺清人行道完工會勘。

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