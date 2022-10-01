銀髮專屬！抗老享樂活迎重陽　新北市圖推樂齡身心活化課程

▲三重黑膠主題館邀請知名聲樂家分享黑膠故事與經典老歌。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

阿公阿嬤開心演唱雋永的經典老歌，青春的記憶，隨著一張張黑膠曲盤被喚回，歡慶重陽節，三重黑膠主題館特別邀請知名聲樂家陪伴阿公阿嬤一起分享黑膠故事與經典老歌。新北市立圖書館平溪分館則帶長輩們閱讀繪本，引導阿公阿嬤大方分享自己的生命故事，再DIY創作「家鄉故事書」。

重陽節即將到來，同時響應10月1日國際老人日，為了鼓勵長輩們繼續學習，開心迎向銀髮生活，新北市立圖書館特別從10月份開始推出一系列銀髮長者專屬的身心活化課程，邀爺奶走出家門，學習新事物，減緩老化；全台「最老」的平溪分館，為了陪老人家過重陽節，特別邀獨居長輩到圖書館聽故事、喝下午茶、上「才藝班」，透過繪本故事引導長者敘述過去的記憶，再創作記憶中最難忘的家鄉地景書。

▲新北市圖平溪分館帶長輩們，DIY創作「家鄉故事書」。

新北市圖表示，三重黑膠主題館南區分館從10月3日起至10月17日止，每周一上午為阿公阿嬤量身打造不老黑膠講唱會；淡水分館則推出一系列樂齡輔助療法課程，10月4日「妝呼水水」熟齡美妝課程，臺灣資生堂化妝團隊將教銀髮長者透過美容保養的過程，提升美麗自信10月6日食安專家譚敦慈「養生生活好健康」。

另外，10月8日園藝療癒師黃盛璘將帶大家走進園藝治療的世界，並且結合中醫五行與生活應用讓自己的身體得到全面的照顧；10月22日「和諧粉彩-畫指人生」，將帶長輩透過簡單而獨特的手指繪畫技巧，在創作過程中畫出溫柔及帶來希望的作品，從而達到放鬆、療癒的效果。

汐止分館11月27日將和汐止國泰醫院失智照護中心合作，推出「憶路相伴」銀髮爺奶健走活動，邀請社區居民帶著家中的長輩一起參與，同時帶大家認識失智症，希望鼓勵長輩多運動，多動腦，多學習新東西，刺激神經細胞，預防失智症。以上活動即日起免費開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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