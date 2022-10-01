新北推零歲閱讀！嬰幼兒圖書大推薦　200場免費親子共讀共玩

▲新北推零歲閱讀，200場免費親子共讀共玩。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

小小孩也可以看好書！為推廣零歲閱讀，鼓勵家長以書本取替3C產品，從0歲開始陪伴孩子閱讀，新北市立圖書館特別推出一系列Baby專屬的「我的寶貝幸福家，拼出寶寶閱讀+」活動，即日起一直持續至12月份，將近200場的親子共讀共玩活動以及寶寶好書展，活動完全免費，即日起至12月底止。

新北市立圖書館王錦華館長表示，培養孩子的閱讀習慣，從0歲就可以開始，為了讓新北市的閱讀教育從出生開始，新北市立圖書館特別與戶政事務所合作，為新生兒家庭準備了閱讀見面禮，新手爸媽只要到戶政事務所辦理新生兒登記，便可領取內含2本精選繪本圖書的閱讀禮袋。

新北市立圖書館表示，「我的寶貝幸福家，拼出寶寶閱讀『+』」系列活動，包括「 Go！堆高高，寶貝樂讀趣」、「寶寶愛看書‧嬰幼兒親子共讀派對」、嬰幼兒故事活動、親子讀書會活動、小小愛書人體驗活動、以及親子共讀講座等；參加活動還可以拼圖集點，兌換限量積木貼紙、積木封口夾、以及喜閱寶寶生活禮盒（內含嬰幼兒衣物、鞋子、包包）等，詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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