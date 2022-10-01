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張麗善打流感疫苗　宣布雲林肺炎鏈球菌疫苗「65歲以上免費接種」

▲今日上午大埤鄉衛生所舉辦流感暨肺炎鏈球菌疫苗開打記者會，縣長張麗善現場率先接種並呼籲民眾踴躍施打守護健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午大埤鄉衛生所舉辦流感暨肺炎鏈球菌疫苗開打記者會，縣長張麗善現場率先接種並呼籲民眾踴躍施打守護健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

公費流感疫苗自今（1）日起分階段開打並可與COVID-19疫苗共同接種，雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美、疾管署南區管制中心專委蔡遠鵬、大埤鄉長林森寶，一起出席上午於大埤鄉衛生所舉辦的流感暨肺炎鏈球菌疫苗開打記者會，並由縣長張麗善現場率先接種，她同時呼籲民眾共同守護健康。

雲林縣衛生局說明，今年度公費流感疫苗分為2階段，第一階段於10月1日起開打，對象包括醫事人員、機構受照顧者及工作人員、65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、孕婦及6個月以內嬰兒父母、具高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員、防疫相關人員等公費流感疫苗接種對象；國小、國中、高中、五專1-3年級學生則將由醫療院所團隊入校集體接種。

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▲今日上午大埤鄉衛生所舉辦流感暨肺炎鏈球菌疫苗開打記者會，縣長張麗善現場率先接種並呼籲民眾踴躍施打守護健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲公費流感疫苗自10月1日起分階段開打並可與COVID-19疫苗共同接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第二階段自11月1日起納入50歲以上無高風險慢性病民眾接種。為提升民眾接種可近性，衛生局已與131家流感疫苗合約醫療院所合作，亦於社區設置接種站服務鄉親，並委託14家醫療院所入校為學生提供免費接種服務，教育處也幫學校教職員等與學生密切接觸者準備疫苗，希望達到校園群體防護力。

雲林縣長張麗善指出，針對肺炎鏈球菌疫苗，中央政府公費提供滿71歲長者施打，縣府為考量年長者易受肺炎鏈球菌侵襲，由縣府自費購買5000劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，提供設籍雲林縣65歲以上至70歲未曾接種長者免費接種，而年滿71歲未曾接種肺炎鏈球菌疫苗長者，可施打公費肺炎鏈球菌疫苗。

疾管署南區管制中心專門委員蔡遠鵬表示，流感疫情已在南半球肆虐，接目前國內社區已出現零星病例通報，且很大比例都是傳染力強、致病力凶猛的A型流感。新冠疫情持續，避免雙疫夾擊雙重壓力，呼籲符合公費疫苗資格的鄉親踴躍接種。

另，蔡遠鵬也提到，雲林縣去年公費流感疫苗在65歲以上與學齡前施打率非常好，今年更是至關重要，尤其各國防疫鬆綁，國門也正在打開，歷經幾年平靜，請民眾仍應堅守「 自己免疫系統自己維護，社區免疫系統大家共同防護」流感疫苗一定要去施打。

雲林縣衛生局長曾春美強調，新冠疫情目前仍在流行中，我們不希望流感與新冠肺炎產生共病導致重症機率增加，呼籲符合公費疫苗接種對象可儘早接種，有打疫苗就有防護。肺炎鏈球菌疫苗可與流感疫苗同時及分不同部位接種，疫苗施打後約需2週後才會產生足夠抗體，有關流感疫苗接種相關資訊，可至雲林縣衛生局網站查詢。

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