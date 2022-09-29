雲林10歲大學講師長大了　謝寧參與《孫行者傳》電影動畫製作

▲謝寧的母親馬曉婷（右）表示，最感謝是在與環球幼兒園接觸過程中，肯定與支持讓謝寧以剪紙藝術站上講台分享，甚至做出展覽進而義賣捐助雲林家扶獲得眾多迴響。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

家住雲林的22歲青年謝寧，在10歲時剪紙產生興趣，無師自通1年後被母親發現，可以隨意剪出各種動物，連「蚊子」都難不倒他。 數月前進入電影公司參與《孫行者傳》動畫製作，該部電影將於下月14日上映，謝寧的媽媽馬曉婷特地包下電影院共三場次，分享給環球幼兒園師生與雲林家扶親子們。

11年前，小學四年級的謝寧天天與母親一起到環球幼兒園接弟弟放學，小朋友們圍在身旁端詳剪紙，邊驚呼「哥哥好厲害」，用剪紙成品哄著弟弟的同學，讓他感到無比成就，精湛的技術也讓環球科技大學驚艷，並邀請才10歲的他為22歲的環球大學四生進行演講，12歲的年齡差不是距離，謝寧當時獲得全場師生滿堂彩，奠定了往後在藝術道路上更穩固的基礎與自信。

▲謝寧自小喜歡動物，對於動物眼神、體格、肌肉變化等細節一筆一畫完全不馬虎。（圖／記者蔡佩旻攝）

謝寧在高二暑假前往英國遊學，因疫情歸國後決定留在台灣，很喜歡西遊記的他，數月前在因緣際會進了數位領域，在該公司學到了很多新的動畫技法和技術，而這部《孫行者傳》成為了在他人生中第一部參與製作的電影。謝寧的媽媽感謝莊導演與劉老師給謝寧人生的啟迪，賜予人生機會與命運「謝寧在工作學習到更多經驗和技巧」。

▲環球幼兒園與雲林家扶中心於會中感謝馬曉婷10月23日包下3個場次，讓環球幼兒園與雲林家扶親子們見識動畫乾坤。（圖／記者蔡佩旻攝）

謝寧拿著自己設計的孫行者周邊商品分享表示，高中學廣告設計科、CSVPA劍橋藝術高中、伯恩茅斯大學。也辦過多次個展及聯合展，從虎尾驛剪紙個展、光之藝廊《Y世代.激盪》個展、斗六圖書館中山分館《剪紙奇幻國》個展，續又2017年到加拿大參加《加拿大 台灣文化節》、2017年《大師在明道》、以及2017年國際廣場《Fion菲安妮品牌合作展覽》甚至剪紙服飾等，過程一刻也不得閒努力充實。

「剪紙藝術開啟了人生，也因剪紙藝術豐富了生命」謝寧今日於環球幼兒園，以大哥哥角色進行工作分享，讓小朋友們更迫不及待觀賞《孫行者傳》動畫片。環球幼兒園與雲林家扶中心於會中感謝馬曉婷10月23日包下3個場次，讓環球幼兒園與雲林家扶親子們見識動畫乾坤西遊記唐三取經，欣賞驚心動魄紅孩兒、觀音菩薩、鐵扇公主等角色製作的精細與情節。

▲「剪紙藝術開啟了人生，也因剪紙藝術豐富了生命」謝寧今日於環球幼兒園，以大哥哥角色進行工作分享。（圖／記者蔡佩旻攝）

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