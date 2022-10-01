科技執法守護環境　彰化PM2.5減量全國第一

▲▼彰化公私協力去年共清出3,000餘公噸垃圾。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

環境汙染問題層出不窮，為保障縣民健康，彰化縣長王惠美上任後，打擊環保犯罪絕不手軟，多管齊下守護宜居家園，交出亮眼成績單，日前出爐的「2022永續城市大調查」評比中，彰化也獲得「獎」肯定，環境力表現突出，成為健康宜居的低碳永續城市。

為提升縣民生活品質，減少燃燒農廢，王惠美大力推廣使用「微生物製劑」來腐化分解廢棄枝條及稻草；並與第四河川局跨域合作，在濁水溪畔鋪設廢棄葡萄藤枝，減少冬季揚塵的發生。

▲今年１至８月彰化縣PM2.5平均值較107年同期下降8.1微克，減量全國第一。

縣府今年度編列約7千多萬經費汰舊機車並鼓勵換綠能機車，加上中央補助，縣民汰舊換重型電動機車可領最高補助1萬8000元、換小型輕型電動機車補助1萬6100元，補助金額比前兩年都還優渥，以加速改善空氣品質。

縣府也聯合檢警調環組成科技執法團隊捍衛國土，在縣內共設置500組空氣盒子，針對熱點加強稽查，搭配空拍機及空品巡邏車，發現汙染源，立即前往稽查開罰。去(110)年移送廢棄物非法案件創下近年來新高，並破獲史上最大污泥不法棄置案。透過導入「物聯網」、「微型感測器」與「大數據分析」，民眾所關注的PM2.5也持續改善，今年1至8月PM2.5減量全國排名第一，提前達成112年全國空品標準目標，更連續3年獲環保署空氣品質績效考核特優及優等肯定。

▲彰化縣境內共設置500組空氣盒子，針對熱點加強稽查，搭配空拍機及空品巡邏車稽查開罰。

彰化縣海岸線總長61公里，沿海生態豐富，有國際級海岸濕地，然而因沿海潮差大、海水交換速度慢，易致海廢堆積。縣府自2020年發起「向海致敬-海岸清理維護計畫」，公私協力守護海岸，去年共清出3,000餘公噸垃圾，獲環保署評定為優等；與區漁會合作招募漁民成立的「環保艦隊」也獲獎連連。

彰化為台灣糧倉，為守護珍貴的灌溉用水，縣府也推動「河川垃圾攔除計畫」及「水環境巡守隊獎勵計畫」，去年共清除40.29公噸廢棄物，也獲環保署特優肯定。前瞻水環境計畫更獲經濟部核准，補助額度全國最高，將從水清淨、水生態及水文化，進行東螺溪水環境改善三部曲，讓水岸環境美麗變妝。

▲彰化縣「環保艦隊」目前已有248艘加入，於去年共打撈786公斤海廢。

彰化縣緊扣SDGs精神，搭上全球永續發展列車，經過王惠美執政3年多的努力，已有顯著成效，於今年勇奪環保署環境保護績效考核總成績「特優」，日前出爐的「2022永續城市大調查」評比中，彰化也獲得「獎」肯定，環境力表現突出，成為健康宜居的低碳永續城市。