西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」　是鳥還是人？專家這樣說

▲西螺昨晚廢棄工場大火有民眾拍照分享群組，意外發現有不明生物引起熱議。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺果菜市場附近一處廢棄鐵皮工場昨（28）日傍晚發生火警，火勢猛烈引來附近民眾前往關切，火勢在消防人員搶救下約半小時獲撲滅。不少民眾於現場拍下多張照片分享至LINE群組轉傳，其中一張出現「謎樣生物」，引起議論並詢問「這是鳥還是人？」，意外成了西螺小鎮發生火警隔日的番外話題。

民眾所傳出的照片中，可見廢棄鐵皮屋遠處火勢兇猛，烈焰、濃煙竄升屋頂，但右下角卻有一隻謎樣般的生物，看似長了腿的小人、又像一隻鴕鳥朝大火方向，讓群組裡的網友滿頭疑問圈起來，並分享到《農業反抗軍》群組，詢問是鳥還是人？菜農網紅林佳新回應「靈異現象」，照片引起大家歪樓討論，成了今日趣味話題。

▲雲林縣攝影學會理事長吳鴻森笑著說明，「只是一條狗正朝攝影者方向走來」。（圖／民眾提供）

雲林縣攝影學會前理事長吳鴻森經審視照片，笑著說明其非靈異照片，也不是什麼外星人或是奇怪生物，「只是一條狗正朝攝影者方向走來」。吳鴻森解釋，許多被稱作靈異照或UFO不明飛行物影像，其實都只是當下環境中光影變化或天空中雲朵面貌變換而已。

吳鴻森說，簡單解釋其實就是「相由心生」。經常有人拍到莢狀雲，驚呼目擊飛碟出沒，經氣象專家解答後，才知只是大氣自然現象。而這張火災現場驚見不明生物照，也正反應出每件事物都有一體多面，從另一角度思考，其實也正是攝影之所以迷人之處。

▲西螺昨晚廢棄工場大火有民眾拍照分享群組，意外發現有不明生物引起熱議。（圖／民眾提供）

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