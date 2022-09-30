國1南下248K傳意外！巴士載19人追撞前車　自小客擋風玻璃全碎

▲中山高南向248公里追撞事故，大客車未保持行車安全距離撞擊前方自小客車而肇事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高南下248公里雲林縣轄路段，今（30）日上午發生大客車追撞事故，國道警方表示，事故發生於中線車道，疑因大客車未保持行車安全距離撞擊前方自小客車而肇事，大客車上當時有19名乘客，幸無人員受傷。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，追撞事故發生今日上午10時26分許，為大客車追撞自小客車，當大客車上乘客有19名，事故車道現場迅速於10時32分排除並全線恢復通車，由斗南分隊依規定處理，2車駕駛均無飲酒情形。

第四公路警察大隊表示，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，統計2021年度國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共9989件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處6000元罰緩。

第四公路警察大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲大客車上當時載有19名乘客，幸追撞事故未釀人員受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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