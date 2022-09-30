　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國1南下248K傳意外！巴士載19人追撞前車　自小客擋風玻璃全碎

▲中山高南向248公里追撞事故，大客車未保持行車安全距離撞擊前方自小客車而肇事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中山高南向248公里追撞事故，大客車未保持行車安全距離撞擊前方自小客車而肇事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高南下248公里雲林縣轄路段，今（30）日上午發生大客車追撞事故，國道警方表示，事故發生於中線車道，疑因大客車未保持行車安全距離撞擊前方自小客車而肇事，大客車上當時有19名乘客，幸無人員受傷。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，追撞事故發生今日上午10時26分許，為大客車追撞自小客車，當大客車上乘客有19名，事故車道現場迅速於10時32分排除並全線恢復通車，由斗南分隊依規定處理，2車駕駛均無飲酒情形。

第四公路警察大隊表示，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，統計2021年度國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共9989件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處6000元罰緩。

第四公路警察大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲中山高南向248公里追撞事故，大客車未保持行車安全距離撞擊前方自小客車而肇事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大客車上當時載有19名乘客，幸追撞事故未釀人員受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」　是鳥還是人？專家這樣說

►西螺果菜市場旁空場大火　籠中黑狗險死！「二齒冰場」燒剩灰燼

►雲林縣肉品市場歷40餘年發展　廠區重建邁向國際標準市場

►雲林10歲大學講師長大了　謝寧參與《孫行者傳》電影動畫製作


 

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
未來一週天氣「2階段變化」　高溫驟降7度
獨／三重警爆打路人　81秒錄音檔曝光
真會玩！大學迎新男女「嘴對嘴傳水」　30秒超噁畫面曝
差點投出無安打！　大谷翔平8局10K奪第15勝
佳娜約會戰袍「上下前後全露」！小鐘近距離幫檢查走光…互動羞爆
女童四肢遭香菸燙、肋骨斷5根　爸不捨嗆：給我一個交代
龍婆2022預言命中率高達50％！　剩下3個網超抖：今年夠糟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女駕駛違規左轉撞3機車！1騎士重傷　零件噴飛險擊中外送員

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼X你娘15次...你現在完蛋了

國1南下248K傳意外！巴士載19人追撞前車　自小客擋風玻璃全碎

女控恐怖前男友騷擾　網神出IG辣照「愛我就給錢」風向一面倒

母同居人施暴...女童斷5肋骨「身留百條傷痕」　法官急交父親帶回

快訊／國4橋下預拌車撞砂石車翻覆　司機受困駕駛座左手骨折

人妻拍海量鹹濕照！「手機定位在摩鐵」火辣偷吃　工程師夫一見綠炸

秀胸肌給少女戳　男大生「求公平」竟2度摸奶！免囚原因曝

快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞宣判前夕確診　無法出庭聽判

快訊／16歲少女騎車上北宜公路…過彎自摔遭對向水泥車輾頭斃命

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

張彬彬《小森林》剪輯挨轟：別棄劇！　清唱《想見你》《追光者》好好聽

女駕駛違規左轉撞3機車！1騎士重傷　零件噴飛險擊中外送員

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼X你娘15次...你現在完蛋了

國1南下248K傳意外！巴士載19人追撞前車　自小客擋風玻璃全碎

女控恐怖前男友騷擾　網神出IG辣照「愛我就給錢」風向一面倒

母同居人施暴...女童斷5肋骨「身留百條傷痕」　法官急交父親帶回

快訊／國4橋下預拌車撞砂石車翻覆　司機受困駕駛座左手骨折

人妻拍海量鹹濕照！「手機定位在摩鐵」火辣偷吃　工程師夫一見綠炸

秀胸肌給少女戳　男大生「求公平」竟2度摸奶！免囚原因曝

快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞宣判前夕確診　無法出庭聽判

快訊／16歲少女騎車上北宜公路…過彎自摔遭對向水泥車輾頭斃命

LIVE／確診7+7有望鬆綁「5天篩陰解隔」　指揮中心最新說明

搬進租屋處5天提要申請補助　房東翻臉不租了！網友這次挺屋主

台積電股價423元創兩年來新低　市值跌落至全球第14名

女駕駛違規左轉撞3機車！1騎士重傷　零件噴飛險擊中外送員

鏡電視「搶頻」爭議！　藍委曝涉系統台業者已多達33家

未來一週天氣「2階段變化」　週三東北季風報到！高溫驟降7度

摩斯咖啡全台「買1送1」！高鐵嘉義店獨家開賣「阿里山咖啡」

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼X你娘15次...你現在完蛋了

台股好慘　投資小白不敢買ETF！「想放高利率活存」老鳥全暈了

俄羅斯「徵兵令」內容首度曝光！　這封信讓20萬人狂逃出境

社會熱門新聞

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

新北火鍋店上完菜說「飯沒了」 客人氣炸報警

屏東苦行僧23年「跪」拉棺材車萬里　勸世人及時行孝

富家子輕生　法官憑3點認定他偷竊

18歲妹遭男直播主囚禁性侵！正義哥衝派出所求救

富家子被控偷耳機　喊冤仍判刑陳屍百貨

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

屏東某火車站停車場驚見乾屍　初判死亡超過1個月

21歲女赴KK園區打工失聯　在台最後身影曝

更多熱門

相關新聞

快訊／國道自小客起火！警消尋獲1焦屍

快訊／國道自小客起火！警消尋獲1焦屍

國道1號台中王田交流道出口今(30日)凌晨傳出一起死亡事故，一輛轎車因不明原因衝破國道護欄、墜落邊坡，隨後車輛起火自燃。警消獲報趕抵現場立即展開灌救，隨後在車內發現1具焦屍，已經明顯死亡。

西螺果菜市場大火黑狗大範圍燙傷

西螺果菜市場大火黑狗大範圍燙傷

謝寧參與《孫行者傳》電影動畫包3場次回饋

謝寧參與《孫行者傳》電影動畫包3場次回饋

國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫授戰旗

國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫授戰旗

運水車追撞4車撞毀500萬元測速器　恐慘賠

運水車追撞4車撞毀500萬元測速器　恐慘賠

關鍵字：

中山高速公路雲林國道追撞第四公路警察大隊

讀者迴響

熱門新聞

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

金馬獎1強片資格不符提名遭砍

賈永婕兒慶生趴　驚見郭董打籃球

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　席開25桌甜嫁學弟老公！

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面