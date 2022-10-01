5萬群眾其實僅9千？造勢人數被疑灌水　柯志恩陣營：2萬椅不夠坐

▲柯志恩辦公室提供現場照片，表示並沒有宣稱的僅有9千人到場 。（圖／柯志恩辦公室提供）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩9月30日首次舉辦大型造勢晚會，不過卻被質疑現場民眾僅有9000人，對此柯志恩辦公室1日發出新聞稿澄清，線上觀看人數超過10萬，電視台直播超過23萬，而全體候選人的大進場花了三倍時間才從觀眾席走上台，顯示了支持群眾的熱情與渴望翻轉的期待。

柯志恩辦公室發出新聞稿表示，柯志恩首場在高雄的大型造勢晚會現場，準備了兩萬張椅子，卻仍有不少支持者沒有椅子坐，必須佇立，對此，主辦單位表示歉意。同時柯志恩粉專線上觀看直播影片人數也累計超過十萬人次，同時觀看高峰在4千人左右；中天直播更是超過23萬人觀看、萬人在線。人潮從六點半後就不斷湧入，到了全體候選人大進場的環節，更是花了比平常多三倍的時間才從觀眾席走上台，顯示了支持群眾的熱情與渴望翻轉的期待。

▲柯志恩辦公室提供現場照片，表示並沒有宣稱的僅有9千人到場 。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩辦公室提供現場照片，表示並沒有宣稱的僅有9千人到場 。（圖／柯志恩辦公室提供）

不過這場造勢活動，主辦單位宣稱5萬人，不過被質疑到場人數並沒有那麼多，僅有9千人。對此，柯志恩辦公室強調「對特定政黨人士與側翼，以「人潮提早散去」為題，柯辦回應：「昨日晚會，是讓認同柯志恩的支持者共同到場響應的盛會。不是一個閱兵大典，也不是教召動員。要求群眾整場三小時的活動都全程留在定點，不走動、不飲食、不上廁所，既不切實際，也不符合人性。」

同時柯辦表示，從昨晚到今天，執政黨與側翼寧願把時間與精力花在塑造「到場人數很少」的假象上，也不願意思索如何讓高雄以及台灣變得更好、更進步，令人感到遺憾。用如此抹黑、造謠的態度來治理高雄，恐怕才是真正在唱衰高雄，有失選舉格調。