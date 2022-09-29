　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫挺張麗善「加速前進」

▲國民黨主席朱立倫昨日南下參與縣長張麗善暨斗南鎮長聯合後援會活動，現場授予戰旗以及吉祥物，象徵縣長張麗善連任成功。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國民黨主席朱立倫昨日南下參與縣長張麗善暨斗南鎮長聯合後援會活動，現場授予戰旗以及吉祥物，象徵縣長張麗善連任成功。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善暨斗南鎮長聯合後援會活動於昨（28）日晚間舉行，國民黨主席朱立倫現場授予戰旗，以及菜頭、包粽、凍蒜等吉祥物，象徵縣長張麗善連任成功，也帶動全黨雲林提名候選人都能在年底選舉有亮麗成績，包括斗南鎮長候選人沈暉勛、議員顏忠義、蔡東富、王秋足都到場凝聚向心力。

雲林縣長張麗善進場即展現出一貫的熱情回應在場鄉親，感動表示，由於鄉親的信任，讓我有機會順利當選，我也用行動證明，這次選擇分別與20鄉鎮候選人成立聯合後援會，目的就是希望能更深入雲林縣每一寸地方，近距離服務鄉親、搏感情。

▲國民黨主席朱立倫昨日南下參與縣長張麗善暨斗南鎮長聯合後援會活動，現場授予戰旗以及吉祥物，象徵縣長張麗善連任成功。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善感動向鄉親表示，這次選擇分別與20鄉鎮候選人成立聯合後援會，目的就是希望能更深入雲林縣每一寸地方，近距離服務鄉親、搏感情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國民黨主席朱立倫特別南下雲林相挺並指出，雲林女兒、第一名的縣長，張麗善縣長，用最細膩的心思，在招商、社福等政策上，照顧雲林的長輩和青年。這一次國民黨推薦十名女性候選人，象徵十全十美，每一位都是實實在在做事的媽媽縣長 。

朱立倫表示，他今天與張麗善縣長團隊站在一起，就是肯定張麗善縣長在雲林的一步一腳印，可以做好服務，讓雲林大發展。國民黨做秀贏不了人，但做事一定贏得了所有人。

張麗善補充，自己三年多前上任時，深感過去雲林發展已停滯了13年，不該再原地踏步，所以喊出雲林上場的口號，希望不僅讓雲林在台灣能見度增加，更讓世界看見雲林。從財政著手，改善投資環境、創造就業機會成功吸引1777億的投資進駐雲林。

前任縣長留下的負債超過227億，如今償還68億元；為雲林鄉親創造財富，家戶所得四年間成長15萬、人均可支配所得，增加5萬元，能夠深切感受家鄉變化。

張麗善強調，放眼未來最重要的就是眼界，就像是半個世紀前，孫運璿、李國鼎的高瞻遠矚，創建了新竹科學園區，因此讓台灣的經濟脫胎換骨，如今才擁有全世界最具競爭力的半導體產業。這次我們喊出「2030 前進雲林」，將透過接下來4年的衝刺，以打造雲林2030年的樣貌為目標，提出的30項政見中，包括智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展四大主軸，都能讓雲林在2030年的時候，從經濟、產業、交通、社會福利與生活品質上脫胎換骨，成為「農工商科技城」。

張麗善最後特別呼籲鄉親用智慧、相信自己看到的改變，支持麗善這四年來的施政成果」。在晚間後援會活動最後也預告，之後各鄉鎮市聯合後援會及競選總部一一啟動，也代表未來的施政將與地方密切合作、傾聽民意，加速前進、雲林共好。

▲國民黨主席朱立倫昨日南下參與縣長張麗善暨斗南鎮長聯合後援會活動，現場授予戰旗以及吉祥物，象徵縣長張麗善連任成功。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善強調，放眼未來最重要的就是眼界，將透過接下來4年的衝刺，以打造雲林2030年的樣貌為目標，從經濟、產業、交通、社會福利與生活品質上脫胎換骨，成為「農工商科技城」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►快訊／西螺鐵皮工廠陷火海！恐怖濃煙竄天際　勇消急喊「支援」

►西螺果菜市場旁空場大火　籠中黑狗險死！「二齒冰場」燒剩灰燼

►雲林縣肉品市場歷40餘年發展　廠區重建邁向國際標準市場

►雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
蝦皮台灣爆大量解僱　勞動局警告：最高開罰50萬
快訊／林森北路民宅大火！　居隔民眾受困
北一女校友捐款是建中10倍！　網分析秒懂：難怪
就是這13人！　北市公布酒駕累犯名單
700萬積蓄全給兒買房！媽賣老家「幫付貸款」　結局心碎了
好心收容男網友竟遭性侵！　25歲惡狼抓到了
「巨肚孫悟空」闖內湖民宅！　真實身分曝
屈辱性畫面！　普丁動員竟出現「爸爸軍團」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單　他曾酒駕「今吸毒遭逮」

國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫挺張麗善「加速前進」

「掃街被撞倒阿嬤已出院」林奕華還原過程　控對手抹黑蔣萬安

連愛情公寓部落格都抄！藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」：一路抄到計畫主持人

批侯友宜陣營不認錯　林佳龍：LINE資訊指成警大聲明「心態有問題」

邊境鬆綁上路「國內還沒降級」　政院：仍需遵守防疫規範

助高雄農產銷售農友很有感　大旗美農會表態「挺陳其邁連任」

0＋7「讓機場恢復常態」　王必勝：防疫旅館取消、防疫車隊持續

口罩戴好！王必勝「還沒討論口罩解封」　待社區低度流行再討論

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單　他曾酒駕「今吸毒遭逮」

國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫挺張麗善「加速前進」

「掃街被撞倒阿嬤已出院」林奕華還原過程　控對手抹黑蔣萬安

連愛情公寓部落格都抄！藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」：一路抄到計畫主持人

批侯友宜陣營不認錯　林佳龍：LINE資訊指成警大聲明「心態有問題」

邊境鬆綁上路「國內還沒降級」　政院：仍需遵守防疫規範

助高雄農產銷售農友很有感　大旗美農會表態「挺陳其邁連任」

0＋7「讓機場恢復常態」　王必勝：防疫旅館取消、防疫車隊持續

口罩戴好！王必勝「還沒討論口罩解封」　待社區低度流行再討論

神鱒追平砲！9月狂炸10轟　大谷翔平連13場敲安

蘋果新品又現災情　Apple Watch Ultra出現「果凍滾動」

林襄進軍日本！被酸「不想靠奶當花瓶」高EQ應對…真實反應全被截圖

民宿10點後禁唱　4女蹲地「拆定時器」嗨唱到12點！老闆接1電話怒

俄男嚇到出逃！　普丁下令禁發護照給「動員令徵兵對象」

怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

賓士電動休旅車「EQE SUV」預告10／16亮相！確定會有AMG性能版

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

麗寶水上樂園噁大叔偷拍！手機海量泳裝照　正妹怒告：胸臀都入鏡

政治熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

預言綠營年底這3地慘敗！媒體人：他將贏40萬票

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

快訊／聲明門落幕！　警大4點打臉侯友宜：早籲侯辦別用非正式資料

周玉蔻影響選情　陳時中深夜心內話：防疫抹黑都撐過了！免驚！

涉賄！為讓兒子當選　媽允諾招待旅遊

房地產是護國群山？王婉諭：2類人犧牲

民視「辣新聞」未事實查證！NCC開罰40萬

騙女學生上床？黃國昌斥周玉蔻潑糞：妳婚前發生過什麼事

時代次世代百大人物　吳怡農入選

創黨36周年　蔡英文：用年底選舉讓執政更好

更多熱門

相關新聞

林奕華控對手抹黑蔣萬安！　發文還原「阿嬤被撞倒」事發經過

林奕華控對手抹黑蔣萬安！　發文還原「阿嬤被撞倒」事發經過

國民黨台北市長參選人蔣萬安9月初至白蘭市場掃街拜票時，發生突發意外，一名阿嬤被人流及媒體撞倒，躺在地上無法起來。對此，國民黨立委林奕華29日透過臉書發文表示，有對手抹黑蔣萬安，把蔣萬安比出打電話叫救護車的手勢曲解為比「讚」，因此她要還原當時阿嬤受傷事發經過，強調「善良是我們的選擇。」

連愛情公寓部落格都抄！藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」：一路抄到計畫主持人

連愛情公寓部落格都抄！藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」：一路抄到計畫主持人

批侯友宜陣營不認錯　林佳龍：LINE資訊指成警大聲明「心態有問題」

批侯友宜陣營不認錯　林佳龍：LINE資訊指成警大聲明「心態有問題」

大旗美農會表態「挺陳其邁連任」

大旗美農會表態「挺陳其邁連任」

警大糾結「聲明」未授權　黃暐瀚嘆劃錯重點

警大糾結「聲明」未授權　黃暐瀚嘆劃錯重點

關鍵字：

2022九合一大選2022雲林縣長張麗善沈暉勛雲林競選總部朱立倫國民黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面