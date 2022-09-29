國民黨雲林縣提名候選人齊聚斗南　朱立倫挺張麗善「加速前進」

▲國民黨主席朱立倫昨日南下參與縣長張麗善暨斗南鎮長聯合後援會活動，現場授予戰旗以及吉祥物，象徵縣長張麗善連任成功。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善暨斗南鎮長聯合後援會活動於昨（28）日晚間舉行，國民黨主席朱立倫現場授予戰旗，以及菜頭、包粽、凍蒜等吉祥物，象徵縣長張麗善連任成功，也帶動全黨雲林提名候選人都能在年底選舉有亮麗成績，包括斗南鎮長候選人沈暉勛、議員顏忠義、蔡東富、王秋足都到場凝聚向心力。

雲林縣長張麗善進場即展現出一貫的熱情回應在場鄉親，感動表示，由於鄉親的信任，讓我有機會順利當選，我也用行動證明，這次選擇分別與20鄉鎮候選人成立聯合後援會，目的就是希望能更深入雲林縣每一寸地方，近距離服務鄉親、搏感情。

▲雲林縣長張麗善感動向鄉親表示，這次選擇分別與20鄉鎮候選人成立聯合後援會，目的就是希望能更深入雲林縣每一寸地方，近距離服務鄉親、搏感情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國民黨主席朱立倫特別南下雲林相挺並指出，雲林女兒、第一名的縣長，張麗善縣長，用最細膩的心思，在招商、社福等政策上，照顧雲林的長輩和青年。這一次國民黨推薦十名女性候選人，象徵十全十美，每一位都是實實在在做事的媽媽縣長 。

朱立倫表示，他今天與張麗善縣長團隊站在一起，就是肯定張麗善縣長在雲林的一步一腳印，可以做好服務，讓雲林大發展。國民黨做秀贏不了人，但做事一定贏得了所有人。

張麗善補充，自己三年多前上任時，深感過去雲林發展已停滯了13年，不該再原地踏步，所以喊出雲林上場的口號，希望不僅讓雲林在台灣能見度增加，更讓世界看見雲林。從財政著手，改善投資環境、創造就業機會成功吸引1777億的投資進駐雲林。

前任縣長留下的負債超過227億，如今償還68億元；為雲林鄉親創造財富，家戶所得四年間成長15萬、人均可支配所得，增加5萬元，能夠深切感受家鄉變化。

張麗善強調，放眼未來最重要的就是眼界，就像是半個世紀前，孫運璿、李國鼎的高瞻遠矚，創建了新竹科學園區，因此讓台灣的經濟脫胎換骨，如今才擁有全世界最具競爭力的半導體產業。這次我們喊出「2030 前進雲林」，將透過接下來4年的衝刺，以打造雲林2030年的樣貌為目標，提出的30項政見中，包括智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展四大主軸，都能讓雲林在2030年的時候，從經濟、產業、交通、社會福利與生活品質上脫胎換骨，成為「農工商科技城」。

張麗善最後特別呼籲鄉親用智慧、相信自己看到的改變，支持麗善這四年來的施政成果」。在晚間後援會活動最後也預告，之後各鄉鎮市聯合後援會及競選總部一一啟動，也代表未來的施政將與地方密切合作、傾聽民意，加速前進、雲林共好。

▲張麗善強調，放眼未來最重要的就是眼界，將透過接下來4年的衝刺，以打造雲林2030年的樣貌為目標，從經濟、產業、交通、社會福利與生活品質上脫胎換骨，成為「農工商科技城」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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