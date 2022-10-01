遭批「政策外包抄襲不可免」　蔣萬安競辦喊：真相是黃珊珊抄襲

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊與國民黨參選人蔣萬安兩人先後提出「5歲納義務教育」政策，黃珊珊認為，蔣萬安的政見發表都請別人代答，抄襲是不可避免。對此，蔣萬安辦公室副發言人蕭羽耘回嗆，蔣萬安8月25日於「0-6歲政府政府加倍養，台北爸媽雙倍寶貝」政策記者會上提出2至5歲私幼學費補助，「真相是黃珊珊抄襲蔣萬安政見」，籲黃珊珊好好做功課。

黃珊珊1日被媒體問及，對於蔣萬安提出5歲納入義務教育教育政見，是否感受到被抄襲？黃珊珊表示，昨天看到蔣的政見發表，好像都請別人代答，「那如果代答的話，表示他政策是用外包的，外包的話大概抄襲是不可避免。好的東西大家抄我們也沒意見，但可能候選人自己還是要吸收一下。」

針對黃珊珊稱蔣萬安政見外包、抄襲， 蕭羽耘指出，蔣萬安8月25日舉行「0-6歲政府政府加倍養，台北爸媽雙倍寶貝」政策記者會時，就提出2至5歲私幼學費補助，「真相是黃珊珊抄襲蔣萬安政見，請黃珊珊好好做功課。」

蕭羽耘表示，黃珊珊9月21日政見記者會談淨零碳排時說「2023年減排40％、2024減排65％」，事後發現政見嚴重不可行，還修改臉書上的數據跟影片。他痛批，黃珊珊渾然不覺自己講的減排目標「全球沒人可以做到」，就照著錯誤的文稿朗讀出來，完全不熟悉自己的政見，事後才用新聞稿更正「2030減排40%，2040減排65%」，「簡直就是讀稿機。」

蕭羽耘認為，黃珊珊被迫當讀稿機，除了個人英雄主義作祟，主要是缺少市政治理團隊，才需要單打獨鬥；蕭羽耘分析，柯文哲2014年剛上任時缺少執政人才，因此向民進黨大幅借將組小內閣；黃珊珊尊柯文哲為師父，但能力跟團隊又不如柯文哲，「台北市民為什麼要被一個不如柯文哲的人來帶領？」

蕭羽耘提到，重用「專業人才」是國民黨的傳統，蔣萬安政見記者會，大多有專業官員共同出席，例如前內政部長、交通部政次陳威仁談都市規劃與都更、三位前台北市副市長李永萍、邱文祥、陳永仁分別談文化產業、醫療防疫、環境永續；如此執政人才庫，代表「台北市政準備好了。」