尷尬！陳時中今成立競總　鄭寶清宣傳車嗆聲遭罵「背骨」

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

台北市長選舉倒數56天，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午3點登場，包括身兼黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及擔任競總主委的前副總統陳建仁等「大咖」都將站台力挺。未料，今天下午1點54分左右，有一台遭開除黨籍的桃園市長參選人鄭寶清宣傳車開進北平東路嗆聲，但卻被站在騎樓的支持者們大罵「背骨」，而麥克風手則回擊說「我背骨什麼？」

▲鄭寶清宣傳車來陳時中競總前嗆聲。（圖／記者宋良義攝）

陳時中競選總部成立大會今天下午3點登場，在北平東路舉行封街造勢，維持單行道單線通行，然而在活動開始1個多小時前，突然有一台鄭寶清的宣傳車開到會場旁邊，大聲嗆聲，而支持者則不領情回擊痛罵「背骨！」尷尬的是，擔任競選團隊設計總監的陳時中二兒子陳彥安默默從車子旁邊彎身經過，但麥克風手似渾然未察，繼續大聲批評陳時中。

對此，陳時中競選團隊發言人、立委莊瑞雄受訪說明，今天場地是有申請的，並留了一條馬路讓車輛可以進出，相信剛剛的狀況不會是鄭寶清的意思，選舉期間團隊成員可能希望得到外界矚目、搏一點聲量，且剛剛那位麥克風手似乎也是民進黨全國黨代表，「還好啦！真的是沒有必要！」至於支持者嗆鄭寶清背骨，莊說，民進黨的傳統就是，離開民進黨後就會有些支持者反應激烈，可供鄭寶清參考。

▼陳時中競選總部成立大會下午登場 。（圖／記者宋良義攝，下圖同）