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花蓮吉安鄉長游淑貞為地方招賢　延攬中央歸鄉官員規劃建設藍圖

▲吉安鄉長游淑貞延攬從中央任職歸鄉的張金蓮（左）任公所秘書。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉長游淑貞延攬從中央任職歸鄉的張金蓮（左）任公所秘書。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉原住民人口數約15000人，概分為阿美族及太魯閣兩大族群，境內共有23個部落，鄉長游淑貞重視原民建設規劃與文化脈絡傳承推展，積極延攬就任於中央原住民族委員會經濟發展處產業發展科長張金蓮，返鄉擔任吉安鄉公所秘書一職，襄助鄉長推展原民文化，並帶動原民產業薪火薪傳、開枝散葉。

秘金蓮自幼於南昌村長大，嫁做仁里村媳婦，是道地的吉安鄉阿美族人，民國80年初任公職基層村幹事，歷任吉安鄉公所社會課長、民政暨原住民事務課長、秘書、花蓮縣政府原民處部落經濟科科長、中央原住民族委員會專員、經濟發展處產業發展科長。

▲吉安鄉長游淑貞延攬從中央任職歸鄉的張金蓮（左）任公所秘書。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼游淑貞期望張金蓮襄助推展原民文化，帶動原民產業薪火薪傳、開枝散葉。

張金蓮從小在部落耆老教導下，對於祖先傳承的文化有深厚感情，在與游鄉長多次深談後，有感鄉長一本初衷將部落族人當作自己家人般用心，也期盼自己發揮歷年公職經驗回饋鄉里，振興部落傳統文化進而向下扎根。

▲吉安鄉長游淑貞延攬從中央任職歸鄉的張金蓮（左）任公所秘書。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

在鄉長游淑貞創意規劃下，公所刻正推動各項原住民工藝振興工作，更努力推展「一部落一聚會所」建設願景，今年獲得縣長徐榛蔚支持補助薄薄部落、七腳川部落聚會所興建經費3500萬元補助，後續尚有12個部落聚會與部落之星新建計畫待執行。

業有專精！期許土生土長、行政經驗豐富的張金蓮秘書為大吉安原民氣息帶來不一樣的部落資產規劃和文青推展。

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