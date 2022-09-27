文化健康站健康操台東區決賽　今起藝文中心演藝廳動滋動滋

▲文化健康站健康操台東區決賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受疫情影響2年未舉辦的「部落文化健康站活力健康操競賽」，27日起連續2天在縣府文化處藝文中心舉辦台東區決賽，計有30個文健站1000名部落長者及族人參與。

原民處處長方銘總則指出，活力健康操競賽因疫情停辦2年，今年首次前往部落舉行健康操初賽，讓長者可以在熟悉的場地競賽，除了顧及疫情和長者不用舟車勞頓到市區比賽，部落的居民也可以關注原民處facebook粉絲專頁公布的比賽時間，前往現場為每一位隊員鼓勵加油。





今年的比賽由初賽100隊共選出30隊進入決賽，人數近1,000人，其中年紀最小的僅僅4歲，年紀最長則來自鹿野鄉卡拿吾部文健站100歲的長者，賽制將分成2天進行，分別為9月27日10隊(台東市-伊濘、馬蘭、石山、建和、卑南鄉-賓朗、鹿野鄉-永昌、卡拿吾部、太麻里-溫泉、大溪、延平鄉-永康、金峰鄉-賓茂)及9月28日20隊(關山鎮-新福、池上鄉-大埔、海端鄉-新武、利稻、大武鄉-大鳥、南興、達仁鄉-台坂、土坂、安朔、東河鄉-都蘭、成功鎮-都歷、芝田、比西里岸、長濱鄉-烏石鼻、大俱來、南溪、僅那鹿角、樟原、真柄)於藝文中心演藝廳爭取前5名優勝名次。