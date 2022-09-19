　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統唸完稿「起身走人」！台東交觀處長痛批：這是中央級別會議？

記者柯振中／綜合報導

台東縣連2天發生強震，縣府團隊為此商討各種應變方案。對此，縣府交通及觀光發展處處長余明勳痛批，18日傍晚開完會後，接獲中央的指示，進行線上會議，沒想到枯等了2個小時，內政部長、行政院長及蔡總統終於到場，但蔡英文照稿念完後，3人直接起身離開會議，讓現場所有人錯愕不已，「是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率？」

余明勳在臉書上痛批，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案。

余明勳提到，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，因此台東縣府要留在災害應變中心，與中央進行線上會議，「但是一直沒告訴我們何時開始。枯等兩小時後，終於等到總統8:00到。」

▲▼余明勳痛批總統唸完稿後，徐國勇、蘇貞昌與蔡英文3人直接起身離場。（圖／翻攝余明勳臉書）

▲▼余明勳痛批這場「中央級」的會議完全看不到格局與誠意。（圖／翻攝余明勳臉書）

▲▼余明勳痛批總統唸完稿後，徐國勇、蘇貞昌與蔡英文3人直接起身離場。（圖／翻攝余明勳臉書）

余明勳說，中央相關部會窗口做完報告後，內政部長徐國勇指示、糾正內政部相關同仁、行政院長蘇貞昌發表一些「在我看來無關痛癢的訓示」，接著換總統蔡英文上場，結果照稿唸完後，3人起身離開會議，讓台東現場所有人錯愕不已。

余明勳提到，整個線上會議當中，完全沒有讓縣長、在第一線努力的人員開口或報告，也沒有打招呼、勉勵或鼓舞士氣，「這些握有權力的人，就是單方面的、高高在上的自說自話。」

余明勳感到十分困惑，根本不曉得這場會議有什麼意義，國家領袖、中央施政團隊對台東老百姓的關懷，又表現在哪裡，「是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率？」

余明勳痛批，這場號稱「中央級」的會議，主題明明攸關人民身家、性命與生存環境的安全問題，卻絲毫看不到「中央級」的格局與誠意，「真是比天災更為無情而令人痛心！」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
U18／中華隊冠軍戰對手出爐！日本「煮粥」遭美國再見安
連續大地震「LINE安全通報」啟用！　3大功能可按一鍵回報
「台北101狂搖影片」瘋傳　官方罕見澄清
玉里小七倒塌「將連夜拆除」！屋主臉色超沉重　還原受困現場
6.8強震讓「101阻尼器」動了　她拍下巨球狂搖1分鐘：嚇到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統唸完稿「起身走人」！台東交觀處長痛批：這是中央級別會議？

台東規模6.8強震釀災情　朝野政黨籲民眾留意餘震

不是趴下就好！內政部整理「地震避難包」必備品　7法寶提高獲救機率

蘇貞昌明早赴東部　親率徐國勇、王國材勘災

大局為重！花東6.8強震釀災情　北市「三腳督」取消明選舉行程

快訊／台東6.8強震最新傷亡統計　1死79人送醫

救災第一！　蔣萬安、國民黨「明暫緩告發陳時中瀆職」

快訊／台東6.8強震　蔡英文視察災害應變中心交付4大任務

台中造勢活動遇6.8強震　江啟臣：盧秀燕威力撼動地球

驚險一瞬間！桃園運動中心天花板被震塌　鄭文燦致歉：我責無旁貸

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

小S自嘲得金鐘「憲哥派人攻擊我」　聽黃子佼誇獎樂：不愧很了解我

玉里超商倒塌人員全救出　樓倒折3層！驚悚空拍曝

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

總統唸完稿「起身走人」！台東交觀處長痛批：這是中央級別會議？

台東規模6.8強震釀災情　朝野政黨籲民眾留意餘震

不是趴下就好！內政部整理「地震避難包」必備品　7法寶提高獲救機率

蘇貞昌明早赴東部　親率徐國勇、王國材勘災

大局為重！花東6.8強震釀災情　北市「三腳督」取消明選舉行程

快訊／台東6.8強震最新傷亡統計　1死79人送醫

救災第一！　蔣萬安、國民黨「明暫緩告發陳時中瀆職」

快訊／台東6.8強震　蔡英文視察災害應變中心交付4大任務

台中造勢活動遇6.8強震　江啟臣：盧秀燕威力撼動地球

驚險一瞬間！桃園運動中心天花板被震塌　鄭文燦致歉：我責無旁貸

棄竹科圓職籃夢　曾品富轉戰雲豹變身超準高炮塔

6.8強震讓「百噸區間車」晃到車輪離地　乘客驚恐緊抱柱子

總統唸完稿「起身走人」！台東交觀處長痛批：這是中央級別會議？

台南山中景觀餐廳秘境「大鋤花間」！露天平台喝咖啡、看雲海超療癒

七六人總裁莫雷語出驚人　暗諷西蒙斯無法上場打球

搭車、喝牛奶是犒賞　淨零後人類未來的生活樣貌

大學生菁英中華男籃培訓隊　跨聯盟賽首戰擊退台鋼獵鷹

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制...痛苦如地獄！粉絲聽哭了

快訊／6.8強震　台鐵宣布東部幹線「中斷24小時」！改類火車接駁

湖人盼他「複製」霍華德成功劇本　施洛德回鍋洛城超興奮

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

台東6.8強震最新傷亡統計　1死79人送醫

不是趴下就好！內政部整理「地震避難包」必備品　7法寶提高獲救機率

運動中心天花板震塌　鄭文燦致歉

中央指示開災害應變會！台東交觀處長罵翻

花蓮有國小被震塌！　Kolas Yotaka憂心：玉里現在傷亡人數不明

大豐、TBC申請鏡電視取代TVBS鬧上NCC

台東規模6.8強震釀災情　朝野政黨籲民眾留意餘震

蘇貞昌明早赴東部　親率徐國勇、王國材勘災

國民黨「明暫緩告發陳時中瀆職」

大局為重！花東6.8強震釀災情　北市「三腳督」取消明選舉行程

快訊／台東6.8強震　蔡英文視察災害應變中心交付4大任務

球場品質被罵爆　林智堅：台積電也會有不良品

快訊／陳時中路網10年計畫　洲美快延長1.9公里

黃偉哲：台南部分地區停水　地震造成水管破裂

更多熱門

相關新聞

即／6.8強震　台鐵東部幹線「中斷24小時」

即／6.8強震　台鐵東部幹線「中斷24小時」

受到花東強震影響，東部幹線「台東=花蓮」路線中斷，台鐵緊急宣布，19日周一將改為「類火車模式」，辦理花蓮到台東間的公路接駁。東部幹線預計19日23:59才會全線恢復正常。

6.8強震！日本估「規模7.2」　氣象局解釋

6.8強震！日本估「規模7.2」　氣象局解釋

1千公尺高山遇6.8強震　恐怖山鳴全錄下

1千公尺高山遇6.8強震　恐怖山鳴全錄下

花蓮六十石山百人受困　業者免費供食宿

花蓮六十石山百人受困　業者免費供食宿

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

關鍵字：

台東地震氣象氣象雲地震災害應變中心中央地方蔡英文蘇貞昌徐國勇

讀者迴響

熱門新聞

1千公尺高山遇6.8強震　恐怖山鳴全錄下

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

連2起規模6以上強震　專家示警：非常危險

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推：舒服

弟弟一地震找阿嬤　49秒超級護盾萬人看哭

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

先開門是錯的！消防署地震避難8大SOP

錢薇娟不忍了！排球之戰「從贏打到輸」

連續大地震　LINE安全通報啟用！

40K男「與爸媽住老公寓」貸款中！網戰翻：PR值99

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

6.8強震！日本估「規模7.2」　氣象局解釋

更多

最夯影音

更多
玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了
鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面