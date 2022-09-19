總統唸完稿「起身走人」！台東交觀處長痛批：這是中央級別會議？

記者柯振中／綜合報導

台東縣連2天發生強震，縣府團隊為此商討各種應變方案。對此，縣府交通及觀光發展處處長余明勳痛批，18日傍晚開完會後，接獲中央的指示，進行線上會議，沒想到枯等了2個小時，內政部長、行政院長及蔡總統終於到場，但蔡英文照稿念完後，3人直接起身離開會議，讓現場所有人錯愕不已，「是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率？」

余明勳在臉書上痛批，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案。

余明勳提到，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，因此台東縣府要留在災害應變中心，與中央進行線上會議，「但是一直沒告訴我們何時開始。枯等兩小時後，終於等到總統8:00到。」

▲▼余明勳痛批這場「中央級」的會議完全看不到格局與誠意。（圖／翻攝余明勳臉書）



余明勳說，中央相關部會窗口做完報告後，內政部長徐國勇指示、糾正內政部相關同仁、行政院長蘇貞昌發表一些「在我看來無關痛癢的訓示」，接著換總統蔡英文上場，結果照稿唸完後，3人起身離開會議，讓台東現場所有人錯愕不已。

余明勳提到，整個線上會議當中，完全沒有讓縣長、在第一線努力的人員開口或報告，也沒有打招呼、勉勵或鼓舞士氣，「這些握有權力的人，就是單方面的、高高在上的自說自話。」

余明勳感到十分困惑，根本不曉得這場會議有什麼意義，國家領袖、中央施政團隊對台東老百姓的關懷，又表現在哪裡，「是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率？」

余明勳痛批，這場號稱「中央級」的會議，主題明明攸關人民身家、性命與生存環境的安全問題，卻絲毫看不到「中央級」的格局與誠意，「真是比天災更為無情而令人痛心！」

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