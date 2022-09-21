簡易自來水受震損！台東偏遠部落鬧水荒　大型送水車支援應急

▲▼台東縣府協調水公司派遣2輛大型送水車支援暫解水荒。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

受到9月17、18日接連6級強震影響，造成台東地區部落或社區簡易自來水設施毀損、或因水源頭土壤鬆動導致水質混濁而不能飲用，縣長饒慶鈴接獲許多鄉親及鄉鎮首長的陳情後，立即指示財政及經濟發展處聯繫自來水股份有限公司第十區管理處緊急應變，並由總公司調度2輛大型送水車，20日已全面性支援供水。

台東縣政府表示，繼17日周六晚間9點41分發生6.4級地震後，餘震一直不斷，更於9月18日下午再次發生6.8級的淺層地震，震央位於台東池上鄉，全台灣都有震感，也造成台東山區缺水且道路中斷等災情。

台東縣災害應變中心因地震陸續接到鄉鎮災情報告，以及縣府1999民眾陳情，饒慶鈴指示財經處儘速因應處理，經與台灣自來水股份有限公司第十區管理處處長吳界明連絡後，因目前台東現有水車不足支應全縣送水需求，經縣府再次協調後，獲得自來水公司總處同意調度2輛大型送水車支援至受災之偏遠地區送水應急。

財經處指出，水車抵達台東後，就可以全面性的送水至海端鄉新武部落、錦屏部落及長濱鄉真柄部落、上田組部落、移民部落，並將援救飲水直接注入到簡水系統的蓄水池、或由居民自行攜帶容器至水車接水，讓受震災影響的偏遠山區能暫時解決乾淨的用水需求。

