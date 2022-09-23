帶領部落農業再生獲肯定　花蓮黃偉峰、張慧芬榮獲農村英雄

▲黃偉峰復育織羅部落原有傳統作物「葛鬱金」，以友善耕作並傳遞給部落族人，不僅創造部落經濟產業，並以葛鬱金打亮春日社區名號。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院農業委員會水土保持局表揚對農村社區發展貢獻卓越之個人，年度選拔結果出爐，花蓮兩位農再夥伴，織羅部落黃偉峰、復興部落張慧芬雙雙獲獎！

縣長徐榛蔚說，第三屆農村領航獎共有253人角逐，僅有30名獲獎，花蓮縣政府和水保局花蓮分局推薦的玉里鎮春日社區織羅葛鬱金農特產品企業社負責人黃偉峰及豐濱鄉復興部落阿美族社區營造協會理事長張慧芬獲得殊榮，雙雙成為農村英雄，為花蓮再度擦亮農村招牌。徐榛蔚說，花蓮有兩位夥伴獲獎，實屬難得，也代表兩位夥伴深耕農村永續發展的辛苦獲得肯定，讓花蓮農村再生推動工作被更多人看見！

黃偉峰回鄉後以復育織羅部落原有傳統作物「葛鬱金」為首要目標，其採用友善耕作至今，同時將其農法傳遞給部落族人，不僅創造部落經濟產業，並以葛鬱金打亮春日社區名號，歷經13年，現在春日社區除了每年固定舉辦的葛鬱金節外，還發揮創意將稻米變身為米彩繪藝術品，提升小農稻米的經濟價值，身為阿美族，黃偉峰將傳統傳承、原住民認同是為己任，將私人土地建置全族語河邊教室教學使用，共同推廣傳承阿美族織羅部落之文化，攜伴織羅一同成長。

▲張慧芬深耕復興部落長期彙整田調資料，致力於恢復早期梯田樣貌，營造出復興部落文化及農產品的特色，獲獎實至名歸。

張慧芬深耕復興部落長期彙整田調資料，致力於恢復早期梯田樣貌，營造出復興部落文化及農產品的特色，並出版友善耕作作物，將一級產業乘以二級產業再乘以三級產業，三個串聯起來打造全新形態的六級產業，更產生多面向的發展，從農開始，卻不只是單一產業，從計畫中申請經費組成「森- 川- 里- 海」生態農業倡議的多元權益關係人參與平台，關心生態、重視與自然和諧共處，更在2006年成為全台首例的無菸部落，帶領復興達到經濟、社會和生態永續性的目標。

徐榛蔚表示，農村再生以人為本，需要大家一起努力，感謝所有推動農村再生的夥伴深耕農村、並對社區無私付出，在實現花蓮農村好生活的願景下，期許接下來有更多農村英雄被看見。