台南推動公共運輸有長遠深耕規劃　滿足城鄉每個角落交通需求

▲台南市長黃偉哲力推「小黃公車」，滿足城鄉每個角落市民的交通需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市推動公共運輸成果有目共睹，不但推出全國唯一整合各家客運業者的「大台南公車」品牌，近來市長黃偉哲除優化市區公車路網，更深耕偏遠地區交通，推出創新「小黃公車」服務，並逐步推動進入實質規劃階段先進運輸系統（捷運），有計畫、系統地推動公共運輸建設，為市民提供更便捷完善公共運輸服務。



台南市自推動大台南公車之後，每年公車運量從升格前的749萬人次大幅成長至2019年2360萬人次，為大台南地區公共運輸打下堅實的基礎，不但路線數、營運里程、班次、車輛數都不斷增長，舉凡興建轉運站、引進電動公車、電子紙智慧站牌等硬體和科技建設，都在在提升公共運輸的服務品質，因此即便疫情爆發一度造成搭車人次下降，但在疫情回穩後運量也逐步回溫。



交通局局長王銘德表示，市府交通局不斷檢討優化公車服務。針對市區推動由下而上的路網檢討，透過「一起劃線一起想」系列活動，由民眾參與路網的規劃，也將在2022年底針對新興重劃區推出「厝邊公車」全新服務。 而針對現有路線，已透過大數據分析，重整為不彎繞、更直捷的「都會公車」，將陸續調整上路。



針對偏遠地區的交通需求，更早於2019年起大力推動「小黃公車」政策，利用全國首創預約站牌一公里內可到府接送創新服務，滿足鄉親最後一哩路的交通需求，目前已涵蓋14個行政區20條路線，乘客滿意度高達9成5以上，深受市民好評， 更已向中央爭取經費，規劃將服務擴及到大曾文區和其他有需求的地區。



此外，黃偉哲市長也指示交通局務實推動先進運輸計畫，用軌道建設作為市政交通建設的下一個百年大計，目前優先路網皆已展開規劃作業，進度最快的第一期藍線綜合規劃業依期末審查意見完成修正，預計今年第四季提報交通部審議；第一期藍線延伸線、紅線、綠線及深綠線可行性研究也都按部就班推動中。



交通局長王銘德指出，無論公共運輸的生活習慣培養，乃至於捷運建設，都是台南市長期推動的政策，也絕非以口號式的訴求一蹴可幾，為提供市民更便捷完善的公共運輸服務，市府團隊在市長率領下進行長遠的規劃和深耕，讓大台南地區每個角落都能享有同等便利的交通環境及品質。