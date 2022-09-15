　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南推動公共運輸有長遠深耕規劃　滿足城鄉每個角落交通需求

▲台南市長黃偉哲力推「小黃公車」，滿足城鄉每個角落市民的交通需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲力推「小黃公車」，滿足城鄉每個角落市民的交通需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市推動公共運輸成果有目共睹，不但推出全國唯一整合各家客運業者的「大台南公車」品牌，近來市長黃偉哲除優化市區公車路網，更深耕偏遠地區交通，推出創新「小黃公車」服務，並逐步推動進入實質規劃階段先進運輸系統（捷運），有計畫、系統地推動公共運輸建設，為市民提供更便捷完善公共運輸服務。

台南市自推動大台南公車之後，每年公車運量從升格前的749萬人次大幅成長至2019年2360萬人次，為大台南地區公共運輸打下堅實的基礎，不但路線數、營運里程、班次、車輛數都不斷增長，舉凡興建轉運站、引進電動公車、電子紙智慧站牌等硬體和科技建設，都在在提升公共運輸的服務品質，因此即便疫情爆發一度造成搭車人次下降，但在疫情回穩後運量也逐步回溫。

交通局局長王銘德表示，市府交通局不斷檢討優化公車服務。針對市區推動由下而上的路網檢討，透過「一起劃線一起想」系列活動，由民眾參與路網的規劃，也將在2022年底針對新興重劃區推出「厝邊公車」全新服務。 而針對現有路線，已透過大數據分析，重整為不彎繞、更直捷的「都會公車」，將陸續調整上路。

針對偏遠地區的交通需求，更早於2019年起大力推動「小黃公車」政策，利用全國首創預約站牌一公里內可到府接送創新服務，滿足鄉親最後一哩路的交通需求，目前已涵蓋14個行政區20條路線，乘客滿意度高達9成5以上，深受市民好評， 更已向中央爭取經費，規劃將服務擴及到大曾文區和其他有需求的地區。

此外，黃偉哲市長也指示交通局務實推動先進運輸計畫，用軌道建設作為市政交通建設的下一個百年大計，目前優先路網皆已展開規劃作業，進度最快的第一期藍線綜合規劃業依期末審查意見完成修正，預計今年第四季提報交通部審議；第一期藍線延伸線、紅線、綠線及深綠線可行性研究也都按部就班推動中。

交通局長王銘德指出，無論公共運輸的生活習慣培養，乃至於捷運建設，都是台南市長期推動的政策，也絕非以口號式的訴求一蹴可幾，為提供市民更便捷完善的公共運輸服務，市府團隊在市長率領下進行長遠的規劃和深耕，讓大台南地區每個角落都能享有同等便利的交通環境及品質。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
醫染BA.5哀嚎「比感冒痛苦100倍」　羅一鈞：全身性症狀較
WHO稱疫情大流行有望結束！　指揮中心這樣說
中油裝車廠意外！　他走路慘遭同事「開車輾過」
快訊／今上路！　清冠一號「公費適用對象放寬」
抓到了！「男網紅」上傳Baby抽菸片　又點名楊冪：壞女孩萬歲
快訊／1個月內「鬆綁0+7」？　莊人祥鬆口了
貨車闖紅燈奪命！　屏東媽載兒子上課1死1傷
快訊／10歲童染疫亡「搶救一週不治」　死因曝光
快訊／12縣市病例破千！　確診分佈曝
快訊／今本土+45269「連三天破4萬」！　增57死
老婆懷3胎！豬肉販狂戰小三「每次都兩次」：妳爬上來的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南推動公共運輸有長遠深耕規劃　滿足城鄉每個角落交通需求

新竹市國際風箏節9／17登場　點亮漁港天空

花蓮十六股跨鐵路橋伸縮縫修繕　「半半施工」各一車道可通行

《省議會與戰後臺灣民主運動》巡迴展　讓年輕世代知道「一件事」

積極推動社區大廈資源回收工作　台東縣今年設立10處示範站

成功警尋獲失蹤人口　即時阻止輕生憾事發生

打疫苗領禮券！台東連2日開設大型接種站　當天施打當天拿

雲林國際農業機械暨資材展啟動　虎尾高鐵特定區連展3日

「那年，我們一起聽的歌」　澎恰恰9／18到台東當說唱人

超過4000個工作機會 歡迎來台南呷頭路過好生活

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

台南推動公共運輸有長遠深耕規劃　滿足城鄉每個角落交通需求

新竹市國際風箏節9／17登場　點亮漁港天空

花蓮十六股跨鐵路橋伸縮縫修繕　「半半施工」各一車道可通行

《省議會與戰後臺灣民主運動》巡迴展　讓年輕世代知道「一件事」

積極推動社區大廈資源回收工作　台東縣今年設立10處示範站

成功警尋獲失蹤人口　即時阻止輕生憾事發生

打疫苗領禮券！台東連2日開設大型接種站　當天施打當天拿

雲林國際農業機械暨資材展啟動　虎尾高鐵特定區連展3日

「那年，我們一起聽的歌」　澎恰恰9／18到台東當說唱人

超過4000個工作機會 歡迎來台南呷頭路過好生活

民進黨：張善政瞎扯保密被打臉　「要躲到選完嗎？」

新北議會阻撓「囤房稅」？　勞動黨王正：20至39歲有一半買不起房

堅持體育課「一個都不能少」 板橋高中老師楊幸鈞獲頒師鐸獎

獨／一堂專為視障生開的桌球課　客製化球具「我也能上體育課了」

林志穎車禍2個月「心情飛揚」全為兒子！Kimi 13歲收最棒生日禮物

綠營追殺「保密條款」案　張善政批可恥！指陳吉仲「睜眼說瞎話」

阿聯酋航空與美國聯合航空簽訂協議　飛行網絡擴增一到兩百航點

WHO稱疫情大流行有望結束　莊人祥：台灣還在上升

醫染BA.5哀嚎「比感冒痛苦100倍」　羅一鈞：全身性症狀較嚴重

杜絕大停電！　台電砸5645億「10年強化電網韌性計畫」

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

地方熱門新聞

南警取締改裝噪音車

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬

6.5萬鐵粉相挺！「社頭人俱樂部」版主參選民代　

台南檢舉名人蘇大媽傳遭人詐騙

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

南消辦消防職人體驗活動

歡迎來台南呷頭路過好生活

台東縣開設疫苗接種站　這2天接種可獲100元禮券

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

更多熱門

相關新聞

歡迎來台南呷頭路過好生活

歡迎來台南呷頭路過好生活

台南市政府2022年第3場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，將於9月17日(週六)上午9時至12時在慈幼高級工商職業學校辦理，超過4000個工作機會，歡迎來台南呷頭路過好生活。

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

「野外露出」攻進牛稠子車站　2對男女愛現這下慘了

「野外露出」攻進牛稠子車站　2對男女愛現這下慘了

台南遊覽車衝邊坡釀9傷　乘客驚喊：完全沒有剎車

台南遊覽車衝邊坡釀9傷　乘客驚喊：完全沒有剎車

即／台南遊覽車摔邊坡！9人送醫搶救

即／台南遊覽車摔邊坡！9人送醫搶救

關鍵字：

台南公共運輸規劃城鄉交通

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

26歲男星消失8年在跑外送

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面