房地產是「護國群山」？　陳時中：跟社宅是兩件事

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

內政部長徐國勇27日稱房地產業是「護國群山」，還說不動產業是「真正的火車頭」，由於內政部是社宅主管機關，引發熱議。對此，民進黨台北市長參選人陳時中29日與社會住宅推動聯盟社會住宅政策座談會時表示，房地產跟相關建設非常重要，但這跟社宅是兩件事，社宅是保險本質，量、質、價要顧好，至於一般豪宅是自費市場，包含價格、品質都是自由競爭。

陳時中今天表示，房地產跟相關建設非常重要，但這跟社宅是兩件事，這是自由市場，必要的社會住宅其實跟健保很像，社宅是保險本質，依照量能付費，就像健保根據人民收入能力來負擔保費，而外面的一般豪宅是自費市場，包含價格、品質都是自由競爭。

陳時中也說，社宅是保護的部分，其他房地產要怎麼競爭不需要限制，社宅的量、質、價要顧好，房產發展不會影響年輕人需要。

陳時中：解決台北高房價 目標社宅存量達6％

此外，在社會住宅政策座談會期間，陳時中談及，在高房價的台北，社會住宅的議題與政策是台北市政重要工作的一環，因此在8月28日就已經提出居住政策「台北安居123」。在社會住宅的部分，目標是要達到社宅佔全市住宅存量的6%，也就是要達到國際上的標準，包含：直接興建達4萬戶、包租代管1.7萬戶，讓台北市的社宅總數達到5.7萬戶。在直接興建的部分，包含目前進度1萬9444戶、中央與地方現已規劃9021戶、未來中央地方合作新增1萬1535戶，共計4萬戶；而在包租代管部分，則包括政府直接包租民間住宅2000戶，以及未來每年要增加2500戶、四年共1萬戶，加上現有的包租代管5000戶，共計1.7萬戶。

陳時中也重申，他的社會住宅政策會從「量、質、價」3個面向來思考。首先，在量的部分，未來入主市府，會有決心完成上述提到的量，達到國際標準；在執行中必然有許多困難的過程，但一定會用最大的力量來完成。第二，在質的部分，則是要符合基本的住宅標準，這部分目前的問題比較沒那麼大。最後，則是價的部分，也是大家最關心的；陳時中說，價的概念是要讓它平衡，以「量能付費」的概念來執行，從需要的人的角度來思考，這些使用者基本的能力有多少、住戶的收入是怎樣的水平，以量能負擔的方向來設計收費標準，訂出合理的租金。