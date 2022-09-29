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批鄭文燦「三多」！桃議員參選人控遭1450攻擊　藍營聲援

▲吳嘉和批鄭文燦「三多」稱遭1450攻擊，桃園市議會國民黨團聲援。（圖／市議會黨團提供）

▲吳嘉和(左二)批鄭文燦「三多」稱遭1450攻擊，桃園市議會國民黨團聲援。（圖／市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團29日召開記者會指出，近日網路出現抹黑及攻擊拚連任的國民黨中壢區市議員參選人吳嘉和的影片，黨團除了全力聲援吳嘉和，同時嚴厲譴責民進黨1450側翼網軍造謠及混淆視聽的惡劣行為，呼籲選民認清民進黨選舉奧步，支持認真問政的吳嘉和。

針對網路上被抹黑的影片，市議員吳嘉和譴責網軍側翼不實言論，並強調當時他的發言，主要是對三多市長鄭文燦「預算多、舉債多、賣地多」的言論，讓選民認清事實，民進黨1450側翼網軍希望挽救選情，所以才對他個人加重攻擊力道。

同選區的國民黨市議員梁為超表示，今天黨團召開記者會的目的，就是全力聲援吳嘉和，事實上，吳嘉和所說的負債數據，均來自市政總質詢議員質詢財政局長歐美鐶的答覆，難道歐局長所講的數字是錯的嗎？1450網軍製作影片抹黑、打擊吳嘉和，他呼籲選民唾棄1450。

「吳嘉和所說的負債數字完全正確」，市議員舒翠玲說，從110年桃園市政府決算報告看得非常清楚，桃園市的長短債252億元、加上用基金借款的錢614億元，加上集中支付調借588億元，這些都是花掉的錢，三筆帳目加起來合計舉債1454億元，因此，說謊造謠的是民進黨網軍。

市議員詹江村認為：「這是民進黨的一個選舉策略，主因是坊間流出最新民調，吳嘉和排名第11名，而中壢選區市議員剛好就是11席，民進黨想藉由1450網軍側翼攻擊，把第11名的國民黨吳嘉和拉下，民進黨就可以多當選1席。從流傳的影片看來，吳嘉和本身確實已無讓人可抹黑之處，只好從問政方面去著墨，反而證明民進黨鄭文燦執政確實就是負債」，他請選民睜亮眼睛，支持認真的民意代表，讓吳嘉和繼續當選問政。

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